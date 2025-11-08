MENOY

LIFESTYLE

Πασχάλης: Υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα από το χώρο, άλλες που αδίκησα κάποιους

THESTIVAL TEAM

Στην εφημερίδα Espresso και τη Σπυριδούλα Τριάντου παραχώρησε συνέντευξη ο Πασχάλης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τις σκέψεις του για την έκδοση της αυτοβιογραφίας του, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια.

Σας έχει πληγώσει ο χώρος;

Ναι, υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα, άλλες που αδίκησα κάποιους και άλλες που έκλαψα. Αυτά όμως είναι στιγμές ανθρώπινες, ίσως κάποτε τα γράψω σε ένα βιβλίο. Έχω αρχίσει ήδη να σημειώνω πράγματα. Όταν έρθει η ώρα, θα το ολοκληρώσω.

Θα ήταν υπέροχο να γράψετε την αυτοβιογραφία σας. Έχετε τόσες εμπειρίες.

Πράγματι, έχω να πω πάρα πολλά. Είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή… Και νομίζω πως όσα γράψω, θα αγγίξουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων, γιατί η ζωή μου δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, είναι και βαθιά ανθρώπινη.

Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;

Φτωχικά, αλλά ανέμελα. Ήμουν το μικρότερο από πέντε παιδιά, σε μια άπορη οικογένεια. Νοικιάζαμε χωράφια και σπέρναμε καπνά για να ζήσουμε. Αλλά ήμασταν δεμένοι και χαρούμενοι. Αυτή η απλότητα με ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Πασχάλης

