Πασχάλης Τσαρούχας: Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω οδηγήσει πιωμένος, όλοι το έχουμε κάνει

Καλεσμένος στο Weekend Live, ο Πασχάλης Τσαρούχας μίλησε για την οδηγική συμπεριφορά, την ευθύνη των δημοσίων προσώπων και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μοτοσικλετιστές.

Απαντώντας σε ερώτηση για πρόσφατα περιστατικά παραβάσεων, ο ηθοποιός τόνισε πως «όποιος κι αν είναι κανείς, με όση αναγνωρισιμότητα κι αν έχει, στο τέλος είναι άνθρωπος. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι έχουμε κάνει ανοησίες».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος στο παρελθόν έχει οδηγήσει αντικανονικά: «Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω οδηγήσει χωρίς κράνος, έχω οδηγήσει πιωμένος. Όλοι το έχουμε κάνει. Μην κάνουμε τον Θεό από πάνω. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Αν αντιλαμβάνεσαι την αναγνωρισιμότητά σου ως παράδειγμα, τότε πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός».

Ως μοτοσικλετιστής υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας: «Όσο αδειάζει το σακί της τύχης, γεμίζει το σακί της εμπειρίας». Περιέγραψε μάλιστα περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο ίδιος, παρά τον πλήρη εξοπλισμό του: «Ήμουν εξωφρενικά καλά εξοπλισμένος, σαν να έφευγα για μεγάλο ταξίδι. Κι όμως, ένα σοβαρό τροχαίο μπορεί να συμβεί στα δύο βήματα».

Ο Πασχάλης Τσαρούχας τόνισε επίσης ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν «γύρω από το σπίτι», εκεί που ο οδηγός νιώθει ψευδαίσθηση ασφάλειας. «Φεύγεις το πρωί και γυρίζεις το απόγευμα, και μπορεί να έχουν ανοίξει μια λακκούβα στον δρόμο. Πας αεράτος, επειδή νομίζεις ότι ξέρεις τη διαδρομή, και πέφτεις μέσα. Πρέπει να έχεις δύο φορές τον νου σου, γιατί είσαι εκτεθειμένος».