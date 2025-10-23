Παπανώτας για Έφη Πίκουλα-Βουγιουκλάκη: Γιατί δεν έπαιρνε το επώνυμο του συζύγου της όσο ήταν εν ζωή; Τι περίμενε;

Στις δηλώσεις της Έφης Πίκουλα-Βουγιουκλάκη στάθηκε ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από το Happy Day το πρωί της Πέμπτης (23/10). Ο δημοσιογράφος του Alpha δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι η γνωστή ηθοποιός πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της, του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, δίπλα στο δικό της, αφού -όπως ανέφερε- ήταν μία εκπεφρασμένη δική του επιθυμία.

«Θέλω να πω στις κυρίες πως, όταν ο σύζυγος επιμένει να πάρετε το όνομά του, μην του κάνετε τη χάρη μετά το “δεύτε τελευταίον ασπασμόν”. Να του την κάνετε εν ζωή τη χάρη. Λέω για την κυρία Πίκουλα», τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Λέει: πάντα το ήθελε ο σύζυγος να πάρω το όνομά του. Και γιατί δεν το έπαιρνε; Τι περίμενε; Περίμενε πρώτα να τον “στείλει” και μετά; Τώρα λέει το έκανε», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

«Ο σεβασμός στον άνθρωπό σου δεν έχει να κάνει με το αν παίρνεις το επώνυμό του αλλά το πώς του στέκεσαι ενώ ζει. Κι εκείνη του έχει σταθεί πάρα πολύ», παρατήρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Του έχει σταθεί, ναι. Εμείς για το όνομα λέμε. Μετά εορτής;», πρόσθεσε κλείνοντας ο Δημήτρης Παπανώτας.

Τι δήλωσε η Έφη Πίκουλα στην κάμερα του Happy Day

«Από φέτος η ταυτότητα γράφει και “Βουγιουκλάκη”. Ήταν επιθυμία του συζύγου. Τόσα χρόνια δούλευα ως ηθοποιός “Έφη Πίκουλα”, δεν χρειαζόταν να το πω. Τώρα μπήκε στην ταυτότητα και αυτό με συγκινεί για τον άνθρωπο που “έχασα” και τα όμορφα χρόνια που έζησα μαζί του και με την οικογένεια Βουγιουκλάκη γενικότερα».