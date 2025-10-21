Παπανώτας: Αν μου έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας θα ήμουν στο κόμμα του

Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στο «Buongiorno» για το κόμμα του Α. Τσίπρα και την τηλεόραση. Ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παραγωγός μίλησε για το νέο κόμμα που θα συσταθεί από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Respect». Περιμένουμε όλοι πως και πώς να δούμε αυτό το νέο πράγμα που ετοιμάζει. Είμαι πολύ χαρούμενος που το πήρε απόφαση. Αν μου έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας και μου έκανε πρόταση θα το σκεφτόμουν με χαρά. Θεωρώ ότι ήταν ο πιο τίμιος άνθρωπος που πέρασε από τον πρωθυπουργικό θώκο στην Ελλάδα. Ο Άδωνις είναι Ακροδεξιός, εγώ είμαι Αριστερός, δεν συμφωνούμε παρά σε ελάχιστα πράγματα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Το ραδιόφωνο τέλειωσε άδοξα για μένα και δεν ξέρω και γιατί. Αν μου το είχαν πει μία βδομάδα νωρίτερα θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου, την «πατήσανε». Δεν ήταν όμορφο αυτό που έκαναν σε Ρέβη και Κουρδή. Είναι μία ξεκάθαρα δημοσιογραφική εκπομπή. Τι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μία δημοσιογραφική εκπομπή, και να νιώθει και αμήχανα. Είναι ολοφάνερο ότι νιώθει αμήχανα το παλικάρι. Το κανάλι σκέφτεται το συμφέρον του και πώς θα πάει καλύτερα. Γιατί της το έκαναν αυτό; Εγώ δεν θα της το έκανα», συνέχισε.

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και μία παλαιότερη υπόθεση που τον απασχόλησε ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε: «Είχα πάει μία φορά δικαστικά για τους «Μύθους». Οι «Μύθοι» ήταν δική μου ιδέα, το έξανα όλο μόνος μου και ήρθα σε ρήξη με το κανάλι. Το κανάλι ήθελε να συνεχίσει χωρίς εμένα και πήγαμε στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια εγώ με όλους τους συντελεστές που έλεγαν ότι είναι δικό μου το προϊόν, και ο καναλάρχης με την γραμματέα του, μάντεψε ποιος κέρδισε».

«Η τηλεόραση είναι πολύ καλή, έχει ενδιαφέροντα προϊόντα, αν δεν είχε κάτι ταρζάν σε θέσεις διευθυντών να κάνουν άλλα ντ’ άλλων. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει η μάνα μου αν κάτι θα πάει καλά και αυτός που παίρνει τη μισθάρα κάθε μήνα να μην το καταλαβαίνει», δήλωσε κλείνοντας.