Παντελής Τουτουντζής: Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή των παιδιών μας και τη δική μας

Ο Παντελής Τουτουντζής και ο Νάσος Τσιβγούλης βρέθηκαν στο «Στούντιο 4» και μίλησαν για τη σχέση τους, την πατρότητα και τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει.

«Ονειρευτήκαμε την κοινή πορεία και τα παλέψαμε όλα. Παρόλο που είμαστε 20 χρόνια μαζί δεν είχαμε ποτέ αυτή την καθημερινότητα που μπορείς να πεις ότι πλήττεις», είπε ο Παντελής Τουτουντζής στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο σύντροφός του Νάσος Τσιβγούλης πρόσθεσε από τη μεριά του: «Με το που έρχεται ένα παιδί σε ένα ζευγάρι αυτό σηματοδοτεί μία αλλαγή. Είσαι αμέσως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να προστατεύσει μια ζωή, να τη γαλουχήσει με σωστό τρόπο, να δώσεις αξίες και αρχές».

Στη συνέχεια, ο Παντελής Τουτουντζής αναφέρθηκε στις δυσκολίες με τις οποίες έχουν έρθει αντιμέτωποι.

«Με τον Νάσο δεν σταματήσαμε ποτέ την ψυχοθεραπεία. Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ. Έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια για το οτιδήποτε κάνουμε. Υπήρξε μία περίπτωση που δεχθήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας, οπότε απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Εκείνη τι στιγμή σκέφτεσαι “και αν αυτός ο άνθρωπος είναι όντως τρελός;”», κατέληξε ο make up artist.