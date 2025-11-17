Παντελής Παντελίδης: Πόσα χρήματα έχασε το βράδυ που σκοτώθηκε – Τι είπε φίλος του

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας για τη λέσχη που επισκέφθηκε ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ που σκοτώθηκε, καθώς ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έπαιξε σε στημένο τραπέζι.

Φίλος του τραγουδιστή που το μοιραίο βράδυ ήταν μαζί του στη λέσχη, αποκάλυψε το ποσό που έχασε ο τραγουδιστής, απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας, που υποστήριξε ότι ο Παντελίδης έχασε περίπου 250.000 ευρώ.

«Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό», είπε στο Live News.

«O τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει ”τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια”. Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά δεν μπορώ να το γνωρίζω», πρόσθεσε στη συνέχεια.