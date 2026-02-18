Παντελής Παντελίδης: Είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις, γράφει η μητέρα του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

Σε μία λιτή και συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Αθηνά Παντελίδου για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του γιου της, Παντελή Παντελίδη.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο τραγουδιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο που συνέβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, χάνοντας τη ζωή του στα 32 του χρόνια. Την Τετάρτη, η μητέρα του τίμησε τη μνήμη του μέσω δημοσίευσης που έκανε στα social media, κοινοποιώντας ένα Instagram story με μία φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη, γράφοντας πάνω σε αυτό: «Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις».

Δείτε την ανάρτησή της

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ανάρτησε και εκείνος με τη σειρά του στο Instagram μία εικόνα του αδερφού του, με τη φράση: «Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις πιο πολύ από ποτέ». Παράλληλα, τόνισε πως για τον ίδιο και την οικογένειά του η απώλεια παραμένει βαθιά προσωπική, καθώς τους λείπει ο Παντελής Παντελίδης ως άνθρωπος, πέρα από τη δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από τον κόσμο. Όπως σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει».

Το πρωί της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου του 2016, στις 8:20, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Όπως είχε γίνει γνωστό, το όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.

