MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πάνος Βλάχος: Στην Αμερική μετακινήθηκε ο κακομαθημένος εγωισμός μου, ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν εμένα

|
THESTIVAL TEAM

Για όσα άλλαξαν στην κοσμοθεωρία του όταν ταξίδεψε στην Αμερική για να κυνηγήσει το όνειρό του, μίλησε μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός Πάνος Βλάχος που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4»

«Μετά την Αμερική σίγουρα κάτι μετακινήθηκε, ο κακομαθημένος εγωισμός μου ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν κι εμένα. Το πιστεύει το πλαίσιο που ζούμε. Δεν ευθύνομαι εγώ. Δεν είναι ότι γεννήθηκα και μου είπαν οι γονείς μου: “έτσι κι αν δεν αφήσεις το χνάρι σου στη χώρα, καταστραφήκαμε”», δήλωσε αρχικά ο Πάνος Βλάχος.

«Ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσω των social media, το πλαίσιο σε κάνει να νιώσεις ότι αν κάνεις sold out ή μια ωραία εκπομπή, τελειώσαμε. Υπήρχε μέσα μου, όπως και σε πολλούς ανθρώπους ένα πλαίσιο που μας κυκλώνει και μας αναγκάζει να σκεφτούμε ότι αν κάναμε μια επιτυχία είμαστε σημαντικοί ή μια παράσταση sold out είναι καλή κι αν δεν είναι, δεν είναι καλή», ανέφερε ο Πάνος Βλάχος.

Μιλώντας για τη λεγόμενη «πολιτική ορθότητα», ο ηθοποιός εξήγησε: «Η πολιτική ορθότητα είναι ένα σύννεφο που πλανάται από πάνω μας, δεν είναι υπαρκτή. Χρησιμοποιείται από ανθρώπους που κατέχουν τεράστια εξουσία και έχουν καταπιέσει ομάδες ανθρώπων, σαν ένας αόρατος εχθρός – η λεγόμενη “woke ατζέντα”. Είναι επικίνδυνο να την παρουσιάζουμε έτσι».

Πάνος Βλάχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 ώρες πριν

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία στα 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2025

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε κλοπή σε βάρος 75χρονης στην Κατερίνη – Άρπαξαν 57.000 ευρώ από το σπίτι της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αιφνιδιαστική έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε αυτοσχέδιο σουβλί σε κελί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως και σήμερα