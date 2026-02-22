Παναγιώτης Τσακαλάκος: Όλοι είχαμε τεχνικά θέματα, γινόταν της τρελής στο αυτί μου

Με αφορμή τη συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται”.

Ο καλλιτέχνης τάχθηκε υπέρ της Stefi και της Αλεξάνδρας Σιετή κάνοντας και ο ίδιος λόγος για σοβαρά τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν στις τρεις βραδιές του Sing for Greece.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “χαίρομαι για τη νίκη του Ακύλα γιατί θεωρώ ότι, από τη στιγμή που ο κόσμος έχει τον κύριο λόγο στην Eurovision, ήταν σωστό να βγει αυτός. Στην Eurovision τέτοιου είδους τραγούδια δεν έχουν νικήσει αλλά έχουν πάει καλά. Νομίζω πως, αν υπάρχει ένα τραγούδι που θα μπορούσε και να νικήσει σε όλο το φάσμα τραγουδιών, θα ‘ναι του Ακύλα”.

“Όλοι μας είχαμε θέματα τεχνικά. Για μένα, σίγουρα, γινόταν της τρελής στο αυτί μου. Δεν έκατσα να κάνω παράπονα. Δέχθηκα ότι είναι δική μου ευθύνη και ότι έπρεπε στην πρόβα, σ’ αυτόν τον λίγο χρόνο που είχα, να ασχοληθώ λίγο περισσότερο”.

“Το τραγούδι του Good Job Nicky ήταν στον… Θεό ο τόνος! Πολύ δύσκολος και πολύ ψηλός. Άρα το πιο ασφαλές, κατά τη δική μου άποψη, ήταν να παρουσιαστεί το τραγούδι κάποιους τόνους πιο χαμηλά ώστε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος” πρόσθεσε, ακόμα, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.