Παναγιώτης Ραφαηλίδης για Στράτο Τζώρτζογλου: Να γίνω λίγο ξινούλης; Κούρασε

THESTIVAL TEAM

Με τη συνέντευξη του Στράτου Τζώρτζογλου, στην οποία αναφέρθηκε εκ νέου στη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα, ασχολήθηκε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν δίστασε να εκφράσει ένα μικρό παράπονο, το μεσημέρι της Κυριακής, στον αέρα του Alpha.

Κι αυτό μιας και ο τραγουδιστής θεωρεί πως, λίγο, κούρασε η επαναλαμβανόμενη αναφορά του ζευγαριού στον χωρισμό ή μη της σχέσης τους.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. “Να γίνω λίγο ξινούλης; Λίγο κούρασε. Τον ρωτάνε τον Στράτο Τζώρτζογλου και απαντάει, αλλά εννοώ πως αυτός ο γάμος ξεκίνησε με οκτώ περίπου προτάσεις. Μία πρόταση γάμου έκανε σε εμάς όταν ήμασταν στο “Namaste” του Ε, άλλη μία έκανε σε μια άλλη εκπομπή στον ΑΝΤ1, μετά έκανε ένα βίντεο πάλι που της έκανε πρόταση γάμου”.

“Και τώρα χωρίζουν εδώ και… δέκα χρόνια. Και δεν χωρίζουν. Για κάποιο λόγο κουράζει”.

“Μα είναι δική του απόφαση αυτός ο χωρισμός, όπως έχει δηλώσει, όταν υποστήριζε ότι χώρισε πριν από τρεις μέρες” συμπλήρωσε, επίσης, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδη στον αέρα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

