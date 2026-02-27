Παναγιώτης Μπουγιούρης: Πήγε να με σώσει στο Ιράν, εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, τη νύχτα της Πέμπτης, προκειμένου να συνομιλήσει με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και αναφέρθηκε σε όσα έζησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια στο Ιράν και στα δυο περιστατικά που τον ταρακούνησαν ιδιαίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “όταν πήγα στο Ιράν, πάνω από τρία ή τέσσερα χρόνια πριν, ήταν γενικότερα ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπήρχε ο πόλεμος στο Ισραήλ τότε, υπήρχε μια φαινομενικά ήρεμη κατάσταση. Οπότε δεν είδα πράγματα στον δρόμο ή κάτι τέτοιο αλλά είχα απόλυτα την αίσθηση ότι ζω και εργάζομαι σε ένα θεοκρατικό καθεστώς”.

“Υπήρξαν και μια δυο περιπτώσεις που αισθάνθηκα προσωπικά ότι υπάρχει ένα καθεστώς όχι πολύ μεγάλης ελευθερίας. Δηλαδή η μία περίπτωση ήταν όταν ήμουν στο σετ για το γύρισμα και έρχονται κάποια κορίτσια, που ήταν βοηθητικοί ηθοποιοί από το Ιράν, για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Πάρα πολύ αυθόρμητα εγώ, όπως συνηθίζεται και στην Ελλάδα, άπλωσα το χέρι μου και τις έπιασα αγκαζέ. Ξαφνικά νιώθω από πίσω μου ένα χέρι να μου αρπάζει τον καρπό με αρκετή δύναμη, γυρνάω και ήταν ένας συνάδελφος πολύ αγαπητός. Πήγε να με σώσει, κατεβάζοντας μου το χέρι και λέγοντας μου να τα έχω μπροστά γιατί μας παρακολουθούν”.

“Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι και σκέφτηκα πως κάτι γίνεται. Το δεύτερο ήταν ένα παρόμοιο περιστατικό όπου βολτάραμε στην Τεχεράνη και αποφασίσαμε να πάρουμε το μετρό. Κατεβαίνοντας στο μετρό, ευτυχώς είχα φίλους Ιρανούς που πήγαν στα εκδοτήρια να βγάλουν τα εισιτήρια και γω έκανα τον χαρούμενο τουρίστα. Βγάζω το κινητό μου για να κάνω βίντεο και ξαφνικά έρχονται κάποιοι με πολιτικά, πάλι με βουτάνε με πυγμή από τα χέρια του στιλ… ακολούθησε μας, τώρα. Ευτυχώς ήρθε ο φίλος, που ήμασταν μαζί, τους εξήγησε και μου ζήτησαν να σβήσω το υλικό” πρόσθεσε, ακόμα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο talk show του Action 24.