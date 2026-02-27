MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Πήγε να με σώσει στο Ιράν, εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, τη νύχτα της Πέμπτης, προκειμένου να συνομιλήσει με την Αθηναϊδα Νέγκα στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και αναφέρθηκε σε όσα έζησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια στο Ιράν και στα δυο περιστατικά που τον ταρακούνησαν ιδιαίτερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “όταν πήγα στο Ιράν, πάνω από τρία ή τέσσερα χρόνια πριν, ήταν γενικότερα ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπήρχε ο πόλεμος στο Ισραήλ τότε, υπήρχε μια φαινομενικά ήρεμη κατάσταση. Οπότε δεν είδα πράγματα στον δρόμο ή κάτι τέτοιο αλλά είχα απόλυτα την αίσθηση ότι ζω και εργάζομαι σε ένα θεοκρατικό καθεστώς”.

“Υπήρξαν και μια δυο περιπτώσεις που αισθάνθηκα προσωπικά ότι υπάρχει ένα καθεστώς όχι πολύ μεγάλης ελευθερίας. Δηλαδή η μία περίπτωση ήταν όταν ήμουν στο σετ για το γύρισμα και έρχονται κάποια κορίτσια, που ήταν βοηθητικοί ηθοποιοί από το Ιράν, για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Πάρα πολύ αυθόρμητα εγώ, όπως συνηθίζεται και στην Ελλάδα, άπλωσα το χέρι μου και τις έπιασα αγκαζέ. Ξαφνικά νιώθω από πίσω μου ένα χέρι να μου αρπάζει τον καρπό με αρκετή δύναμη, γυρνάω και ήταν ένας συνάδελφος πολύ αγαπητός. Πήγε να με σώσει, κατεβάζοντας μου το χέρι και λέγοντας μου να τα έχω μπροστά γιατί μας παρακολουθούν”.

“Εκεί ήταν το πρώτο καμπανάκι και σκέφτηκα πως κάτι γίνεται. Το δεύτερο ήταν ένα παρόμοιο περιστατικό όπου βολτάραμε στην Τεχεράνη και αποφασίσαμε να πάρουμε το μετρό. Κατεβαίνοντας στο μετρό, ευτυχώς είχα φίλους Ιρανούς που πήγαν στα εκδοτήρια να βγάλουν τα εισιτήρια και γω έκανα τον χαρούμενο τουρίστα. Βγάζω το κινητό μου για να κάνω βίντεο και ξαφνικά έρχονται κάποιοι με πολιτικά, πάλι με βουτάνε με πυγμή από τα χέρια του στιλ… ακολούθησε μας, τώρα. Ευτυχώς ήρθε ο φίλος, που ήμασταν μαζί, τους εξήγησε και μου ζήτησαν να σβήσω το υλικό” πρόσθεσε, ακόμα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο talk show του Action 24.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πόρισμα της ΝΔ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Βιολάντα: Οι επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης μετά το πόρισμα του ΕΜΠ για τον σωλήνα προπανίου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Καταγγέλλει deepfake απάτες με χρήση του προσώπου του – “Δεν ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας με βαριά πνευμονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά – Ας μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Αγνώστων στοιχείων η σορός που βρέθηκε σε σακούλες, αναμένονται απαντήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση