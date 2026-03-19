Παναγιώτης Κουτσουμπής: “Η Κατερίνα λόγω εγκυμοσύνης τρώει παραπάνω, έχει αδυναμία στα burgers”

Λίγες εβδομάδες πριν κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σπάει τη σιωπή του και περιγράφει τα συναισθήματά του για την πατρότητα αλλά και τη συμβίωση με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, παραχώρησε την παρθενική του συνέντευξη στο Grec Voyage και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Χαραλάμπους, αποκαλύπτοντας τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η είδηση πως θα γίνει πατέρας.

Οι λιγούρες της εγκυμοσύνης και οι συμβουλές της παρουσιάστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της και ο σύντροφός της μοιράστηκε ορισμένες χαριτωμένες λεπτομέρειες για τις γευστικές της προτιμήσεις αυτό το διάστημα. Όπως εξήγησε, η παρουσιάστρια παρακολουθεί στενά τα επαγγελματικά του βήματα, εκφράζοντας την άποψή της τόσο ως επισκέπτης όσο και ως άνθρωπος των media.

«Η Κατερίνα έχει ιδιαίτερη αγάπη για κάποια από τα project μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το καθένα έχει κάτι που της αρέσει για διαφορετικούς λόγους – είτε την ατμόσφαιρα, είτε το concept, είτε φυσικά τις γεύσεις. Είναι άνθρωπος που αγαπά πολύ την εστίαση και της αρέσει να ζει την εμπειρία των χώρων μας όπως και ο κόσμος. Η αλήθεια είναι πως τώρα και λόγω εγκυμοσύνης τρώει λίγο παραπάνω κ έχει ξεκάθαρη αδυναμία στα burgers», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Σχετικά με το αν την εμπλέκει στις αποφάσεις του, σημείωσε: «Σίγουρα συζητάμε συχνά και ανταλλάσσουμε απόψεις. Η γνώμη της για μένα έχει αξία, γιατί βλέπει τα πράγματα και από την πλευρά του επισκέπτη αλλά και από την πλευρά της επικοινωνίας και των media».

Η πατρότητα ως κίνητρο για το μέλλον

Ο ερχομός του παιδιού τους, που αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, φαίνεται πως έχει επανακαθορίσει τις προτεραιότητες του επιχειρηματία. Η ευθύνη της νέας ζωής τον οδηγεί σε πιο συνειδητοποιημένες κινήσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Είναι πράγματι μια από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής μου. Το να ετοιμάζεσαι να γίνεις πατέρας είναι ένα συναίσθημα που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις πολλά πράγματα. Σε κάνει να σκέφτεσαι το μέλλον με περισσότερη ευθύνη, αλλά και με ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια νέα αρχή που γεμίζει τη ζωή με χαρά και προσμονή. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κάνει να σκέφτεσαι πιο μακροπρόθεσμα, να θέλεις να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια και αξία στον χρόνο», εξομολογήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πατρότητα δεν τον έκανε απαραίτητα πιο τολμηρό ή συντηρητικό, αλλά του έδωσε μια διαφορετική στρατηγική ματιά. «Σίγουρα σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ότι σε κάνει πιο τολμηρό ή πιο συντηρητικό· περισσότερο σε κάνει πιο συνειδητό στις αποφάσεις σου. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο στρατηγικά, να ζυγίζεις καλύτερα τις επιλογές σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη σταθερότητα και στη διάρκεια», κατέληξε.