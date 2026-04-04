Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου και η πρώτη αναφορά στην κόρη τους

THESTIVAL TEAM

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν τις τελευταίες ώρες η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς την Παρασκευή (03/04) έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το tlife.gr, ενώ μέχρι στιγμή η όμορφη παρουσιάστρια του ALPHA δεν έχει δημοσιεύσει κάτι για το ευτυχές γεγονός.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, έκανε μία ανάρτηση με την Κατερίνα Καινούργιου, που γέννησε με καισαρική τομή, και ταυτόχρονα και την πρώτη του αναφορά στην κόρη τους.

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε μία φωτογραφία από το παρελθόν με τη γυναίκα της ζωής του και δίπλα πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά, ένα αστέρι κι ένα μπιμπερό, κάνοντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη του αναφορά στη νεογέννητη κόρη του.

Κάτω από την ανάρτηση αγαπημένοι φίλοι του ζευγαριού έστειλε ευχές για τη νεογέννητη κόρη τους.

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής

