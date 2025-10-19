Παναγιώτα Βλαντή: Φυσικά και το κίνησα δικαστικά γιατί ήταν πολύ κακό για μένα, προσεβλήθην απίστευτα

Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Παναγιώτα Βλαντή, αυτή την εβδομάδα, στο κανάλι House of NK του Youtube. Όπως είδαμε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” στην ΕΡΤ την Κυριακή, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως κινήθηκε νομικά για δημοσίευμα που την αφορούσε μα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Παναγιώτα Βλαντή εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ήμουν μια φορά σε ένα εμπορικό κέντρο και είχε παπαράτσι, με τράβηξε και είπε ότι εγώ τσακώθηκα με την πωλήτρια. Επειδή είχα έντονο βλέμμα και μιλούσα με την φίλη μου και λέγαμε κάτι πολύ σοβαρό”.

“Φυσικά αυτό το κίνησα δικαστικά γιατί ήταν πολύ κακό για μένα, προσεβλήθην απίστευτα. Πάρα πολύ κακό για μένα. Δηλαδή αν έλεγαν ότι τα έχω με κάποιον, θα έλεγα “εντάξει, δεν πειράζει, ας το λένε”. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό όμως με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο, λέγοντας ότι μίλησα άσχημα σε πωλήτρια ενώ έπινα καφέ”.



“Ήταν πάρα πολύ κακό, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό. . Ό,τι γράφουν, ότι “τσακώθηκε” και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Αν πουν ότι τα ‘χω με τον τάδε, ενώ δεν τα ‘χω, δεν με ενδιαφέρει” συμπλήρωσε, ακόμα, η Παναγιώτα Βλαντή στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.