Παίκτης Καζίνο: “Ο Παντελίδης έχασε και σηκώθηκε να φύγει – Δεν οδήγησε αυτός τελικά”

Άτομο που μίλησε για το κύκλωμα των δήθεν επενδυτών που είχε ως βάση του το καζίνο Λουτρακίου δίνει τη δική του εκδοχή για τη μέρα που πέθανε ο Παντελής Παντελίδης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να είχε στήσει το παιχνίδι του τραγουδιστή, που έπαιξε πριν εμπλακεί στο φονικό τροχαίο.

Ο άνδρας μιλώντας ανώνυμα στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», υποστήριξε ότι δεν ήταν μπροστά, αλλά «ξέρει τι έγινε», από όσα του μετέφεραν άτομα που ήταν μαζί με τον τραγουδιστή εκείνη τη μέρα.

«Ο Παντελής πήγε στο παιχνίδι, ήταν ήδη υπό την επήρεια αλκοόλ, πήγε, γέλαγε, έπινε και έπαιζε. Έχασε και το πρωί σηκώθηκε να φύγει. Εγώ δεν έχω γνώμη, αλλά ξέρω ότι δεν οδήγησε αυτός τελικά από όσα άκουσα μετά, ενώ είχε πάρει αυτός τα κλειδιά για να φύγει», είπε χαρακτηριστικά.

«Είχε χάσει, αλλά αυτόν δεν τον ενδιέφερε, ήταν πάντα χαμογελαστός, με το αστείο, με το τέτοιο. Δεν ήταν ο άνθρωπος του “πω, πω τι έπαθα και τι έκανα”, δεν κλαιγόταν ποτέ. Από ότι έμαθα εγώ, πήρε η Φρόσω τηλέφωνο, που η Φρόσω βγήκε καλά από το τζιπ, μόνο η Μίνα και ο Παντελής, ο Παντελής ήταν νεκρός και η Μίνα βγήκε πολύ σοβαρά χτυπημένη. Η Φρόσω είχε βγει πολύ εύκολα και η Φρόσω ειδοποίησε κάποιους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ποιος οδηγούσε;

Ο άνδρας που μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ισχυρίστηκε ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, αλλά πως ήταν στη θέση του συνοδηγού.

«Εκείνη την ώρα όπως ήταν το τζιπ, δεν είχανε… αλλά η γνώμη η δικιά μου, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν που μου το είπε ότι μπήκε στη θέση του συνοδηγού ο Παντελής και οδήγησε η Φρόσω», είπε στις «Αποκαλύψεις».

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του τραγουδιστή, σημείωσε: «Έπαιζε, έπαιζε, του άρεσε το παιχνίδι, του άρεσε η καλή παρέα και του άρεσε και το ποτό, του άρεσε να πίνει. Ήταν εύθυμος άνθρωπος, δεν ήταν μουρτζούφλης, στραβόξυλο και αυτά, πολύ καλό παιδί».