Π. Γιαννόπουλος για Γαϊτάνο: Μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα του και νομίζει ότι το “ω γλυκύ μου έαρ” είναι σουξέ του

Επικριτικός απέναντι στον Πέτρο Γαϊτάνο στάθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μετά το σχόλιά του για τη Eurovision περί «πολύχρωμου τσίρκου με δαιμονικά στοιχεία», αλλά και τη δήλωσή του ότι «γονείς νανουρίζουν τα παιδιά τους με του ύμνους μου».



Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του τραγουδιστή, ο ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε πως η τελευταία δήλωση είναι πιο κατακριτέα από εκείνη για τη Eurovision. Όπως είπε, «τα δαιμόνια του ψώνιου έχουν μπει μέσα του», από τη στιγμή που θεωρεί πως οι θρησκευτικοί ύμνοι που έχει ερμηνεύσει είναι δικές του.



«Θα είδε την Ιρλανδή που συμμετείχε πριν από δύο χρόνια, που ήταν όλο μια σατανιστική τελετή η σκηνοθεσία της, με τις πεντάλφα και τα κέρατα και θα είπε αυτό. Το πρόβλημά μου με τον Πέτρο Γαϊτάνο για μένα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είδα έναν τίτλο που λέει: “Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι κοιμίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου”», είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τρίτη 10 Μαρτίου, κάνοντας το δικό του σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου για τον διαγωνισμό τραγουδιού.



Στη συνέχεια, τόνισε πως είναι πιο σοβαρό το ότι θεωρεί πως οι βυζαντινοί ύμνοι είναι δικές του επιτυχίες, από το να πιστεύει πως τη Eurovision χαρακτηρίζουν δαιμονικά στοιχεία. «Μα δεν είναι δικοί του. Είναι θρησκευτικοί, βυζαντινοί ύμνοι. Πέτρο μου, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, φοβάσαι τα δαιμόνια της Eurovision, αλλά μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου και νομίζεις ότι το ‘ω γλυκύ μου εάρ’ είναι σουξέ σου», πρόσθεσε.



Στην ίδια συνέντευξη ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για τον Akyla, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του παρουσία. «Η δυναμική του είναι μεγάλη. Η πρώτη του εμφάνιση στη Σεβίλλη ήταν εξαιρετική, δηλαδή και ενδυματολογικά μου άρεσε. Για την εμφάνιση στο Σαν Μαρίνο έχω τις επιφυλάξεις μου. Το σκουφί με τις φούντες κάψ’ το, μην το ξαναδούμε ποτέ», σημείωσε.



Σχετικά με την πτώση του Akyla στα στοιχήματα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός την απέδωσε στον αρχικό ενθουσιασμό των θαυμαστών της Eurovision για νέα τραγούδια, χαρακτηρίζοντας συγκεκριμένα κομμάτια, όπως της Δανίας και της Αυστραλίας, ως απλά συμπαθητικά και υπερεκτιμημένα.

