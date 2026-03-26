Όταν η Κλόε Καρντάσιαν έπιασε τον Λαμάρ Όντομ να κάνει χρήση ναρκωτικών: Απλώς τον χτύπησα στο πρόσωπο, θυμήθηκε

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι είχε ασκήσει βία κατά του πρώην συζύγου της, Λαμάρ Όντομ, όταν τον έπιασε να κάνει χρήση ναρκωτικών μετά τον σχεδόν μοιραίο περιστατικό του 2015 που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς είναι το θέμα της νέας docuseries «Untold» στο Netflix, με τίτλο «The Death & Life of Lamar Odom», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της σειράς, η Καρντάσιαν ανατρέχει στη στιγμή που βρήκε τον πρώην σταρ του NBA να κάνει χρήση κοκαΐνης σε σπίτι που του είχε νοικιάσει, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει προσωπικό σεφ και άνθρωπο για να τον φροντίζει. «Σε εκείνο το σημείο, ο Λαμάρ μετά βίας μπορούσε να μιλήσει. Μπορούσε να πει λίγα πράγματα, αλλά περισσότερο ήταν σαν “μμχμ”, και όλα ήταν καθυστερημένα. Δεν μπορούσε να κάνει ούτε ντους μόνος του», περιέγραψε.

«Μόλις μάθεις τη μυρωδιά του συγκεκριμένου ναρκωτικού, είναι η πιο αναγνωρίσιμη, αηδιαστική μυρωδιά, και δεν μπορείς να τη μπερδέψεις με τίποτα. Και θυμάμαι να περνάω από το σπίτι και να το μυρίζω. Θυμάμαι να ανεβαίνω αργά στις σκάλες, ήταν στο υπνοδωμάτιό του, καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού, να κάνει χρήση ναρκωτικών, και απλώς τον χτύπησα στο πρόσωπο», θυμήθηκε.

Η Καρντάσιαν υποστηρίζει ότι του είπε πως είχε «βάλει τη ζωή μου σε παύση για να σε φροντίσω», ενώ πίστευε ότι δεν είχε κινητό τηλέφωνο, μέχρι που εντόπισε ένα στο δωμάτιό του. «Με κορόιδευε για να συνεχίσω να συντηρώ αυτόν τον τρόπο ζωής για εκείνον». Του είπα: “Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχεις φύγει από αυτό το σπίτι, τελείωσα, δεν πληρώνω τίποτα και δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ”», τόνισε.

Ο Όντομ δεν αναφέρεται εκτενώς στο συγκεκριμένο περιστατικό στη σειρά, ωστόσο δηλώνει ότι είναι «αρρωστημένο» το γεγονός ότι κάποιος του έδωσε ναρκωτικά, ενώ γνώριζε ότι είχε ήδη κινδυνεύσει από υπερβολική δόση στο παρελθόν.

Τον περασμένο Ιανοάριο, ο Όντομ συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στο Λας Βέγκας. Μετά τη σύλληψή του εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης, με τον ίδιο να δηλώνει πως «Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και επιλέγει να είναι προνοητικός όσον αφορά την ευεξία του».

Πηγή: protothema.gr