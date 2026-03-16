Όσκαρ 2026: Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Cassandra Kulukundis που έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Καλύτερου Casting

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκούντης κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία για την κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ στα 98α Βραβεία Όσκαρ, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Πριν από την ανακοίνωση του βραβείου, στη σκηνή ανέβηκε η ηθοποιός Τσέις Ινφίνιτι, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, η οποία τίμησε την Κουλουκούντης για τη συμβολή της στο καστ της παραγωγής.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε τον Άντερσον για τη μακροχρόνια συνεργασία τους, λέγοντας: «Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί, υποθέτω, και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό».

H casting director είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση του καστ μιας ταινίας: από την επιλογή των πρωταγωνιστών μέχρι τους δευτερεύοντες ρόλους, τη χημεία μεταξύ των ηθοποιών και τη συνολική ισορροπία του συνόλου. Στην κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ ήταν επίσης υποψήφιοι η Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme», η Νίνα Γκολντ για το «Hamnet», η Φρανσίν Μέισλερ για το «Sinners» και ο Γκαμπριέλ Ντομίνγκες για το «The Secret Agent».

Η Κασσάνδρα Κουλουκούντης ξεκίνησε την καριέρα της ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Hard Eight». Από το 1999 και το «Magnolia» συμμετείχε στο casting σχεδόν όλων των ταινιών του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων οι «There Will Be Blood» και «Inherent Vice». Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Ghost World», «A Late Quartet», «Her» και η περσινή πολυβραβευμένη παραγωγή «The Brutalist».

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής γεννήθηκε το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια. Είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis, μέλους της ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας Kulukundis. Σπούδασε στο Vassar College, από όπου αποφοίτησε το 1993, και στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του κινηματογράφου. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα τα έκανε ως ασκούμενη στην ταινία «Hard Eight», την πρώτη μεγάλου μήκους δημιουργία του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον. Από το 1999 και έπειτα εξελίχθηκε σε στενή συνεργάτιδά του, συμμετέχοντας στο casting των περισσότερων ταινιών του.

Παράλληλα, η Κουλουκουντής έχει συνεργαστεί και σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η ανεξάρτητη ταινία «Ghost World», το δραματικό φιλμ «Shattered Glass», η κωμωδία «Harold & Kumar Go to White Castle» και η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Her» του σκηνοθέτη Σπάικ Τζόνζι. Επιπλέον, συμμετείχε ως παραγωγός στην κινηματογραφική τριλογία «The Disappearance of Eleanor Rigby».