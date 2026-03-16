Όσκαρ 2026: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πήγε στην τελετή με τη σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι – Δείτε βίντεο

Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την τελευταία σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι, έκανε στα φετινά Όσκαρ ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Αν και το ζευγάρι δεν περπάτησε μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, ο φακός της τελετής τους κατέγραψε να είναι δίπλα-δίπλα όταν ο παρουσιαστής της τελετής, Κόναν Ο’Μπράιαν, αναφέρθηκε στον 51χρονο ηθοποιό.

Αφού χαρακτήρισε τον Ντι Κάπριο ως τον «βασιλιά των memes», του ζήτησε να κάνει ένα meme επί τόπου για «εκείνο το συναίσθημα όταν δεν συμφώνησες με αυτό», με τον διάσημο ηθοποιό να ανταποκρίνεται και την 27χρονη Σερέτι που ήταν δίπλα του, να γελάει.

Όπως σημειώνει, πάντως, η Page Six, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο συνοδεύεται από σύντροφό του στα Όσκαρ καθώς το είχε ξανακάνει το 2005 με το μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν και το 2020 με την Καμίλα Μορόνε.