Όσκαρ 2026: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πήγε στην τελετή με τη σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι – Δείτε βίντεο

Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την τελευταία σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι, έκανε στα φετινά Όσκαρ ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Αν και το ζευγάρι δεν περπάτησε μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ, ο φακός της τελετής τους κατέγραψε να είναι δίπλα-δίπλα όταν ο παρουσιαστής της τελετής, Κόναν Ο’Μπράιαν, αναφέρθηκε στον 51χρονο ηθοποιό.

Αφού χαρακτήρισε τον Ντι Κάπριο ως τον «βασιλιά των memes», του ζήτησε να κάνει ένα meme επί τόπου για «εκείνο το συναίσθημα όταν δεν συμφώνησες με αυτό», με τον διάσημο ηθοποιό να ανταποκρίνεται και την 27χρονη Σερέτι που ήταν δίπλα του, να γελάει.

Όπως σημειώνει, πάντως, η Page Six, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο συνοδεύεται από σύντροφό του στα Όσκαρ καθώς το είχε ξανακάνει το 2005 με το μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν και το 2020 με την Καμίλα Μορόνε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βραζιλία: Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική της πρωτεύουσας

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Συγκλονισμένος ο Τρύφωνας Σαμαράς με τον θάνατο της σκυλίτσας του: “Την είχα σώσει από ένα ροτβάιλερ και έναν Πακιστανό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ έριξε η Τροχαία σε μια μέρα σε Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των υπ. Ενέργειας της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ψήφισαν 174.813 για εκλογή συνέδρων του ΠΑΣΟΚ