MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: O Χαβιέ Μπαρδέμ φώναξε “όχι στον πόλεμο, free Palestine” στη σκηνή – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Την ευκαιρία να εκφράσει τη διαφωνία του με τον πόλεμο και τη στήριξή του στην Παλαιστίνη βρήκε ο Χαβιέ Μπαρδέμ ανεβαίνοντας στη σκηνή των Όσκαρ για να παρουσιάσει το βραβείο για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία.

«Όχι στον πόλεμο, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» είπε από μικροφώνου ο Μπαρδέμ με το κοινό να τον χειροκροτά.

Ο 57χρονος ηθοποιός φόρεσε και μια καρφίτσα με την φράση «No a la guerra» στα ισπανικά που σημαίνει «όχι στον πόλεμο».

Μιλώντας από το «κόκκινο χαλί», νωρίτερα, είχε εξηγήσει ότι επρόκειτο για την ίδια καρφίτσα που φορούσε το 2003 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, είπε, επέλεξε να τη φορέσει για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Εδώ είμαστε, 23 χρόνια μετά, πάλι με έναν άλλο παράνομο πόλεμο που δημιούργησαν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και που προκαλεί μεγάλη καταστροφή και τον θάνατο και τον βομβαρδισμό πολλών αθώων», δήλωσε ο Μπαρδέμ στο The Wrap.

Η δεύτερη κονκάρδα που φορούσε, όπως εξήγησε, αντιπροσώπευε «την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με το χαντάλα — το οποίο είναι ένα σύμβολο ενός 10χρονου αγοριού που σχεδιάστηκε το 1969 από έναν Παλαιστίνιο, λέγοντας ότι μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του, δεν θα μεγαλώσει».

Πηγή: protothema.gr

Χαβιέ Μπαρδέμ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

