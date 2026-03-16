Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford που συγκλόνισε το κοινό

Μία ξεχωριστή στιγμή στη χθεσινοβραδινή 98η απονομή για τα Βραβεία Όσκαρ 2026 χάρισε στο κοινό η Barbra Streisand. Η σπουδαία Αμερικανή ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theater για να τιμήσει τη μνήμη του Robert Redford, ο οποίος “έφυγε” τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 89 ετών.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στην ταινία “Τα Καλύτερά Μας Χρόνια” (The Way We Were) το μακρινό 1973, που είχε μάλιστα προταθεί και για δύο βραβεία της Ακαδημίας, ένα από τα οποία και για Καλύτερη Μουσική. Το ομώνυμο τραγούδι είχε ερμηνεύσει η Barbra Streisand και έχει καταταγεί στην 6η θέση των καλύτερων soundtrack σε ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών.

Η 84χρονη σήμερα Barbra Streisand έχει θέσει τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό βέτο, αρνούμενη να τραγουδήσει ξανά live. Ωστόσο, για χάρη του αείμνηστου συμπρωταγωνιστή και στενού της φίλου, αποφάσισε να άρει αυτή της την απόφαση και, αφού έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο για τις αναμνήσεις της από τον Robert Redford, ερμήνευσε το ρεφρέν του “The Way We Were”, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλη την αίθουσα.

«Αφού διάβασα το πρώτο σενάριο του «Τα Καλύτερά μας Χρόνια», μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άντρα στον ρόλο του Χάμπελ κι αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Αλλά τον απέρριψε, επειδή είπε ότι ο χαρακτήρας δεν είχε “σπονδυλική στήλη”, ότι δεν πρέσβευε τίποτα. Και είχε δίκιο. Έτσι, μετά από πολλές αλλαγές, ο Μπομπ τελικά συμφώνησε να το κάνει», αφηγήθηκε η Streisand και συνέχισε:

«Ήταν ένας εξαιρετικός, διακριτικός ηθοποιός. Και περάσαμε υπέροχα παίζοντας μαζί, επειδή ποτέ δεν ξέραμε ακριβώς τι θα έκανε ο άλλος σε μια σκηνή. Και είμαι ενθουσιασμένη που «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» θεωρείται πλέον μια κλασική ιστορία αγάπης. Αλλά αφορά επίσης μια σκοτεινή εποχή στην ιστορία μας, τα τέλη της δεκαετίας του ’40 και τις αρχές του ’50, όταν οι άνθρωποι κατέδιδαν ο ένας τον άλλον και υπόκειντο σε όρκους νομιμοφροσύνης.

Ο Μπομπ μίλησε ανοιχτά για να υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου, να προστατεύσει το περιβάλλον και να ενθαρρύνει νέες φωνές και κάποιοι από αυτούς είναι υποψήφιοι για Όσκαρ απόψε, κάτι που είναι τόσο σπουδαίο. Ήταν στοχαστικός και τολμηρός. Τον αποκαλούσα “διανοούμενο καουμπόη”, που χάραξε το δικό του μονοπάτι και κέρδισε το Βραβείο Ακαδημίας Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Και μου λείπει τώρα περισσότερο από ποτέ. Ακόμα και το πώς του άρεσε να με πειράζει.

Με φώναζε “Μπαρμπς”. Κι εγώ του έλεγα: «Μπομπ, ξέρεις, μοιάζω με Μπαρμπς; Δεν είμαι Μπαρμπς, ξέρεις». Αλλά ο τρόπος που το έλεγε με έκανε να γελάω. Και πολλά χρόνια αργότερα, μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τα συνηθισμένα: πολιτική, τέχνη, τον Μοντιλιάνι, τον αγαπημένο μας. Και καθώς κλείναμε, είπε: «Μπαρμπς, σ’ αγαπώ πολύ και θα σ’ αγαπώ για πάντα».

Και στο τελευταίο σημείωμα που έγραψα ποτέ στον Μπομπ, τελείωσα με το «Σ’ αγαπώ κι εγώ». Και το υπέγραψα… “Μπαρμπς”».

Η Barbra Streisand καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, με τα social media να κάνουν λόγο για την πιο συγκινητική στιγμή ολόκληρης της βραδιάς των Όσκαρ.