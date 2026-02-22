Ορφέας Αυγουστίδης: Υποθέτω πως έπρεπε να συμβεί για να ξεκαθαριστούν άλλα και να επανέλθουμε πάλι στην αλήθεια χωρίς αυτά

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Ορφέας Αυγουστίδης, την Κυριακή όταν βρέθηκε καλεσμένος της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην ΕΡΤ με αφορμή την θεατρική του παρουσία την φετινή σεζόν.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για την επιρροή που έχει πλέον τόσο ο δημόσιος λόγος όσο και το ίντερνετ στην διαμόρφωση της εικόνας και, πολλές φορές, όχι της ουσίας των καταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ορφέας Αυγουστίδης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι αν τοποθετηθείς για σένα και δεν συμπεριλάβεις, μιλώντας για εσένα, κάθε πιθανότητα που μπορεί να σε ακούει και να το πάρει προσωπικά, είσαι προσβλητικός. Εννοώ πως μπορεί να παρεξηγηθείς και να προσβάλλεις κάποιον, που δεν είναι αυτό το ζητούμενο”.

“Απομακρυνόμαστε, έχω την αίσθηση, από την περιοχή του να είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε και να υπερασπιστούμε κάτι που κανένας δεν είχε πρόθεση να το κάνει. Φυσικά και οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί και σιγά σιγά γίνονται, αλλά όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο”

“Δεν είναι μόνο ο δημόσιος λόγος, αυτό το πράγμα συμβαίνει στο Ίντερνετ όπου πια δημόσιο έχει γίνει το ιδιωτικό. Υπάρχει μια ανάγκη φροντίδας για τα πράγματα που φαίνονται, όχι για τα πράγματα που είναι, υποθέτω, γιατί έπρεπε να συμβεί για να ξεκαθαριστούν μικρότερα άλλα πράγματα και μετά, σιγά σιγά, να επανέλθουμε πάλι στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια χωρίς αυτά”.

“Προφανώς, ήταν ένα στάδιο που έπρεπε να περάσουμε και σιγά σιγά, τώρα, να ξαναβάλουμε την κριτική μας σκέψη μέσα στο παιχνίδι και όχι μόνο το εγχειρίδιο της καλής συμπεριφοράς” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ορφέας Αυγουστίδης στη νέα του εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.