Ορφέας Αυγουστίδης: Στο ίντερνετ το ιδιωτικό έχει γίνει πια δημόσιο – Πρέπει να ξαναβάλουμε την κριτική σκέψη στο παιχνίδι

Με αφορμή τη φετινή του θεατρική παράσταση, ο αγαπημένος ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης, βρέθηκε στο στούντιο της ΕΡΤ και μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δύναμη που έχει αποκτήσει ο δημόσιος λόγος, αλλά και το διαδίκτυο: «Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι αν τοποθετηθείς για σένα και δεν συμπεριλάβεις, μιλώντας για εσένα, κάθε πιθανότητα που μπορεί να σε ακούει και να το πάρει προσωπικά, είσαι προσβλητικό. Εννοώ πως μπορεί να παρεξηγηθείς και να προσβάλλεις κάποιον, που δεν είναι αυτό το ζητούμενο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Απομακρυνόμαστε, έχω την αίσθηση, από την περιοχή του να είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε και να υπερασπιστούμε κάτι που κανένας δεν είχε πρόθεση να το κάνει. Φυσικά και οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί και σιγά σιγά γίνονται, αλλά όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του διαδικτύου, επισημαίνοντας: «Δεν είναι μόνο ο δημόσιος λόγος, αυτό το πράγμα συμβαίνει στο Ίντερνετ όπου πια δημόσιο έχει γίνει το ιδιωτικό. Υπάρχει μια ανάγκη φροντίδας για τα πράγματα που φαίνονται, όχι για τα πράγματα που είναι, υποθέτω, γιατί έπρεπε να συμβεί για να ξεκαθαριστούν μικρότερα άλλα πράγματα και μετά, σιγά σιγά, να επανέλθουμε πάλι στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια χωρίς αυτά».

Κλείνοντας, ο Ορφέας Αυγουστίδης υπογράμμισε: «Προφανώς, ήταν ένα στάδιο που έπρεπε να περάσουμε και σιγά σιγά, τώρα, να ξαναβάλουμε την κριτική μας σκέψη μέσα στο παιχνίδι και όχι μόνο το εγχειρίδιο της καλής συμπεριφοράς».

