Ορέστης Τζιόβας: “Πολλοί κάνουν παιδιά για να τους φροντίσουν στο μέλλον, το βρίσκω τραγικό”

Με αφορμή την επανάληψη θεατρικής παράστασης, στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο, ο Ορέστης Τζιόβας παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε τόσο για την βοήθεια που λαμβάνει από την διαδικασία της ψυχοθεραπείας όσο και για το γεγονός πως είναι αντίθετος με τη νοοτροπία ορισμένων πως περιμένουν να τους φροντίσουν στα γεράματα τα παιδιά τους.

Ειδικότερα, ο Ορέστης Τζιόβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μάλλον δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία να σκέφτομαι “ποιος θα με φροντίσει;” και δεν θα ήθελα να σκέφτομαι και έτσι. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν παιδιά με έναν τέτοιο σκοπό”.

“Στη ζωή τους δηλαδή, κάποια στιγμή, να τους φροντίσει κάποιος. Εντάξει, εγώ το βρίσκω αυτό λίγο τραγικό. Δεν θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο, να δημιουργήσω μάλλον μια ζωή, με σκοπό να με φροντίσει κάποια μέρα”.

“Κάνω ψυχοθεραπεία αρκετό καιρό. Την είχα σταματήσει για λίγο αλλά έχω ξεκινήσει ξανά. Ασχολούμαι λίγο με το σώμα μου, με την υγεία και τη διατροφή μου. Εννοώ πως προσέχω και φροντίζω τον εαυτό μου, κάτι που δεν το έκανα παλαιότερα” πρόσθεσε ακόμα ο Ορέστης Τζιόβας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.