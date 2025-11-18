Ορέστης Τζιόβας: Πολλοί άνθρωποι θα εκμεταλλευτούν την ερωτική τους ζωή για να πετύχουν επαγγελματικά, είναι μια πραγματικότητα

Ο Ορέστης Τζιόβας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τη θεατρική του παράσταση. Η δημοσιογράφος του Alpha, Φρόσω Κυριαζή, συζήτησε μαζί του για το #metoo και τη σημασία της καταγγελίας αξιόποινων πράξεων.

«Στη σημερινή κοινωνία θα έλεγα ότι είμαστε γεμάτοι αντι-ήρωες. Αλλά νομίζω ότι η πολιτική στάση μπορεί να έχει διαβρωθεί και περισσότερο, η συνολική», είπε αρχικά ο Ορέστης Τζιόβας, ενώ σε ερώτηση για κάποιο ενδεχόμενο τηλεοπτικό project απαντά:

«Έχω κάτι στη σκαριά για την τηλεόραση. Θα ξεκινήσουν το Μάρτιο τα γυρίσματα. Τώρα το πότε θα προβληθεί δεν μπορώ να το πω με ακρίβεια. Θα είναι ένα δράμα, αστυνομικό»

Όταν η κουβέντα στράφηκε στο #metoo και την πρόσφατη δημόσια συζήτηση περί “μεγάλου κρεβατιού” στον χώρο του Θεάτρου, ο Ορέστης Τζιόβας σημειώνει:

«Όλη η ζωή είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Δηλαδή, σεξουαλικές σχέσεις και ερωτικές, υπάρχουνε σε όλα τα επιπέδια, σε όλες τις διαβαθμίσεις και δυστυχώς υπάρχουν και στον εργασιακό τομέα. Πολύ συχνά. Και αυτό μπορεί να να μπλεχτεί με τον κλάδο, αλλά δεν μπλέκονται. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, αλλά και δύο συνυφασμένα πράγματα, οι ερωτικές ζωές με τις επαγγελματικές».

«Δεν θα ‘λεγα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτά είναι ντροπή δηλαδή, όποιος τα λέει. Πολλοί άνθρωποι σε πολλούς κλάδους θα εκμεταλλευτούνε την ερωτική τους ζωή για να πετύχουν επαγγελματικά. Είναι μια πραγματικότητα.

Ξεκίνησε από το θέατρο. Δυστυχώς, έχει μείνει στο θέατρο, στον αθλητισμό, περιορισμένα το #MeToo. Εκεί που δεν ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων, στην εστίαση, στη δημοσιογραφία», υπογραμμίζει ο ηθοποιός στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Έχει γίνει μία εξυγίανση στον χώρο. Έχει, υπάρχει διαφορετική στάση. Δηλαδή το να μιλήσω αυτόματα για μια κακή συμπεριφορά και επί τόπου, είτε να κάνω μια καταγγελία, είναι πολύ πιο εύκολο. Εννοώ, νιώθει ο καθένας μια ασφάλεια να το κάνει, ότι υπάρχει ένα κίνημα, ένα κύμα που θα ακουστεί η φωνή μου, δεν θα χαθώ, δεν θα με φάει η μαρμάγκα.

Παλιότερα φοβόντουσαν οι περισσότεροι άνθρωποι την επαγγελματική τους αποτυχία, λόγω του ότι οι άνθρωποι που τους είχανε κακοποιήσει, είχαν και μια δύναμη μέσα στο χώρο και θα μπορούσαν να τους σβήσουν απ’ τον χάρτη», καταλήγει επί του θέματος ο Ορέστης Τζιόβας.