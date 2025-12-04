Ορέστης Τζιόβας: Κάποιοι στον χώρο που έχουν δύναμη μπορεί να χαίρονται να έχουν αυλικούς, δεν είναι παράλογο

Με αφορμή την θεατρική του παρουσία την φετινή σεζόν, ο Ορέστης Τζιόβας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα που προβλήθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στο πρόγραμμα του Action 24.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην διαχείριση της αναγνωρισιμότητας καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τόσο ο ίδιος όσο και συνάδελφοι του χειρίζονται ενδεχομένως την εξουσία καθώς και την “αυλή” τους.

Ειδικότερα, ο Ορέστης Τζιόβας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “συμβαίνει άνθρωποι να είναι κακοποιητικοί ή απαράδεκτοι και να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή η επιφάνεια της δουλειάς που βγαίνει προς τα έξω πια, η παράσταση ή το γύρισμα, μπορεί να κρύβει όλα αυτά και να μη δείχνει τι είναι ο άλλος επειδή είναι μια τεχνική τέχνη. Αν έχεις πολύ καλή τεχνική, μπορεί να είσαι πολύ καλός ηθοποιός. Θα είσαι όμως κατά στιγμές πολύ καλός ηθοποιός και θα έχεις ένα όριο στο πόσο καλός μπορεί να είσαι”.

“Η υπερτίμηση είναι κάτι που ισχύει γενικότερα, είτε είναι καλός ο άλλος είτε είναι κακός. Έχουμε αυτή την τάση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ηθοποιών, επειδή είμαστε άνθρωποι και ζούμε σε ένα κοινωνικό σύστημα. Κάποιοι που έχουν δύναμη στον χώρο μπορεί να χαίρονται όταν έχουν αυλικούς και αυτούς, που θα είναι αυλικοί και θα μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό, θα θέλει ο άλλος να τους έχει κοντά του. Δεν είναι παράλογο. Είναι άδικο, αλλά δεν είναι παράλογο”.

“Είμαι ένας άνθρωπος που, από πολύ μικρός, όταν με πλησίαζαν οι άνθρωποι και αντιλαμβανόμουν ότι θέλει κάτι άλλο, εκτός από το ότι με εκτιμάει πραγματικά, μου γυρίζουν τα λαμπάκια. Δηλαδή κόβω τις επαφές και δεν τα θέλω κοντά μου αυτά τα άτομα, απομακρύνομαι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ορέστης Τζιόβας στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.