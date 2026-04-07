Οι τρυφερές φωτογραφίες της Τζέσικα Άλμπα με τον νέο της σύντροφο

Η Τζέσικα Άλμπα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από τρυφερές και προσωπικές στιγμές, δημοσιεύοντας ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram.

Η 44χρονη ηθοποιός κατέγραψε μέσα από εικόνες τους πρώτους μήνες του 2026, συνδυάζοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με πιο ρομαντικές φωτογραφίες δίπλα στον νέο της σύντροφο, τον Ντάνι Ραμίρεζ.

Σε ένα από τα καρέ, η Άλμπα ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του 33χρονου ηθοποιού, ενώ σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι απολαμβάνει μια βραδινή έξοδο, με την ίδια να ξεχωρίζει φορώντας ένα κομψό μίνι φόρεμα.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης πιο οικογενειακές στιγμές, με την ηθοποιό να μοιράζεται εικόνες μαζί με τα παιδιά της, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητάς της αυτή την περίοδο.