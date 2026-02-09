Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: Έγινε την κατάλληλη στιγμή, ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής

Για τον γάμο του με τη σύντροφό του, Ντίνα, μίλησε ο Οδυσσέας Σταμούλης, τονίζοντας πως έγινε την κατάλληλη στιγμή και αποτελεί την ολοκλήρωση της προσωπικής τους ζωής.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έκανε πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2025, επισήμανε στην εκπομπή Buongiorno όπου ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, πως μετρά εννέα χρόνια σχέσης με τη σύντροφό του και ο γάμος στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι για εκείνους, ωστόσο αισθάνθηκαν πως είχε ωριμάσει η μεταξύ τους συνθήκη ώστε να συμβεί.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης ανέφερε συγκεκριμένα: «Έγινε σαν φυσική ροή των γεγονότων. Είμαστε 9 χρόνια μαζί. Δεν αλλάζει κάτι για εμάς, ίσα ίσα που με τον καιρό δενόμασταν όλο και πιο πολύ με πάρα πολλά πράγματα. Έγινε την κατάλληλη στιγμή, γιατί έπρεπε να γίνει. Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα πανηγύρι, ήταν κλειστό και είχε ωριμάσει η συνθήκη. Δεν μπορούσε να συμβεί τίποτα άλλο. Ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής. Δεσμευμένοι ήμασταν, αυτό ήταν μία κορωνίδα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο: «Τον τελευταίο χρόνο ζω μια φοβερή αγκαλιά από τους γύρω μου και λέω “είμαι τόσο γνωστής ή τόσο οικείος;”. Μάλλον είμαι οικεία φάτσα».

Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν ήμουν ποτέ ψωνισμένος. Η πορεία μου ήταν τέτοια και είχα εφόδια. Η τηλεόραση ήταν μία καταπληκτική περιπέτεια για μένα. Είμαι 40 χρόνια στη δουλειά, τα 20 ήταν τηλεόραση, αλλά εντατικά. Αν κάνεις τον ωραίο στα σίριαλ ή τον κακό, δεν είναι εύκολο. Σκέφτομαι πως ίσως είναι καλύτερα μία μετριότερη επιτυχία που δεν θα σε κατατάξει και θα σε κάνει να δοκιμάσεις κι άλλα πράγματα. Ποτέ δεν κυνήγησα πράγματα στη δουλειά, τα τελευταία χρόνια προσπάθησα αλλά δεν ήξερα πώς γίνεται».