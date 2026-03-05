Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν θυμάμαι να είχα κακές στιγμές στη δουλειά, ήμουν από τους τυχερούς

Ο Οδυσσέας Σταμούλης έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο M. Κουνιά, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση που συμμετέχει αυτή τη σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύνδεση που ενδεχομένως νιώθει με τον ήρωα που υποδύεται στο έργο αλλά και στις ποικίλες στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Έχετε νιώσει ποτέ κάποια από τα συναισθήματα που νιώθει ο ήρωας:

Ο Φιάκας δεν είναι μόνο ένας έξυπνος και γοητευτικός απατεώνας, είναι ένας άνθρωπος που φοβάται μήπως δεν είναι αρκετός. Και ποιος δεν έχει νιώσει ποτέ αυτόν τον φόβο; Ποιος δεν έχει νιώσει την ανάγκη να δείξει στον κόσμο κάτι που δεν νιώθει ότι είναι αληθινά δικό του; Όταν τον υποδύομαι, αυτές οι στιγμές μέσα μου ζωντανεύουν και τον κάνουν αληθινό.

Κι έτσι, κάθε βράδυ στη σκηνή, νιώθω ότι δεν παίζω μόνο έναν ρόλο – νιώθω πως συνδέομαι με κάτι κοινό σε όλους μας. Την ανθρώπινη ανάγκη να αγαπηθούμε όπως είμαστε.,

Ποιες ήταν έως τώρα οι πιο καλές και ποιες οι πιο κακές στιγμές στη δουλειά σας;

Στη δουλειά αυτή, την οποία ασκώ τα τελευταία 42 χρόνια, είναι φυσικό να υπάρχουν πολλές και ποικίλες στιγμές. Ωστόσο, δεν θυμάμαι να είχα κακές στιγμές. Ήμουν από τους τυχερούς. Βίωσα μεγάλη αγάπη, αναγνώριση και πρωταγωνιστικούς ρόλους που αγάπησα και αυτό με γέμισε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.