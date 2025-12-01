Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο, είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον». Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην Τζένη Μελιτά για τον εαυτό του, τις αδυναμίες του και τον τρόπο που αυτές αντανακλώνται στα παιδιά του.

«Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο. Είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα. Και το διαχειρίζομαι. Είμαι περήφανος γι΄ αυτό. Πλέον είμαι καλύτερα γιατί είναι βαρύ φορτίο, και το κάνουμε και οι γονείς στα παιδιά μας. Είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει και στα παιδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει όλα τα στραβά. Μακάρι να έχω κάνει και τα καλά», είπε αρχικά ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου έχουν μεγάλη διαφορά, είναι 20 και 12, οπότε κάπως αλληλεπιδρούν, και το ένα μαθαίνει το άλλο, κι εγώ μαζί τους. Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω. Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα. Γενικά, δε θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω. Δε θέλω να ξέρω τίποτα. Διάλεξα και μια δουλειά που μου το επιτρέπει. Αν είσαι γιατρός ή μηχανικός πρέπει να ξέρεις, αν είσαι ηθοποιός και κάνεις παραστάσεις, δε χρειάζεται να ξέρεις κάτι. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που θα κάνεις, είναι να είναι μια βλακεία. Το καλύτερο είναι να είναι πολύ ωραίο. Και τι έγινε; Δε το παίρνω τόσο στα σοβαρά».