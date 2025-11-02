Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος για την υποκριτική: “Δεν ξέρω καν αν ήταν απόφαση, έγινε μοιραία και αφέθηκα”

Μια αναδρομή στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα έκανε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, εξηγώντας πώς ακολούθησε την υποκριτική.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν μπήκε στον συγκεκριμένο χώρο μετά από σκέψη. Αντιθέτως, η ηθοποιία ήρθε στη ζωή του με έναν μοιραίο τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και σημείωσε πως η υποκριτική του δημιουργούσε συναισθήματα οικειότητας. «Δεν ξέρω καν αν ήταν απόφαση να ασχοληθώ με την υποκριτική. Με συνάντησε κάτι τόσο διαπεραστικά και αφέθηκα. Δεν σκέφτηκα τι και πώς. Τώρα είναι απόφαση, τότε δεν ήταν απόφαση, έγινε κάπως μοιραία. Ένιωθα βολικά εκεί, οικειότητα, κάτι που δεν είναι εύκολο. Νιώθω πιο εύκολα απ’ ότι στο παρελθόν. Δεν έχω νιώσει να μην το σέβονται αυτό», ανέφερε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει απωθημένα σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού ποτέ δεν κυνηγούσε τους ρόλους.

Όπως τόνισε, πορευόταν πάντα με βάση τις προτάσεις που του γίνονταν. «Δεν έχω κανένα απωθημένο. Δεν ήθελα να κάνω κανέναν ρόλο. Διαλέγω με βάση τα πράγματα που μου προτείνουν. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω τίποτα. Η σχέση μου με τη δουλειά είναι η σχέση που θα ήθελα να έχω και με τη ζωή μου. Έχει μία ροή, είναι αποτέλεσμα αίσθησης και όχι σκέψης. Κάνω πράγματα που μου έρχονται και παίρνω χαρά, δεν έχω αγκυλώσεις και είμαι πολύ καλά με αυτό, δεν έχω απωθημένα. Με τη ζωή και το μυαλό μου δεν είναι έτσι. Και υπεραναλύω και όλα τα κάνω», επισήμανε.

