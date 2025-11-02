MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος για την υποκριτική: “Δεν ξέρω καν αν ήταν απόφαση, έγινε μοιραία και αφέθηκα”

|
THESTIVAL TEAM

Μια αναδρομή στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα έκανε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, εξηγώντας πώς ακολούθησε την υποκριτική.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν μπήκε στον συγκεκριμένο χώρο μετά από σκέψη. Αντιθέτως, η ηθοποιία ήρθε στη ζωή του με έναν μοιραίο τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και σημείωσε πως η υποκριτική του δημιουργούσε συναισθήματα οικειότητας. «Δεν ξέρω καν αν ήταν απόφαση να ασχοληθώ με την υποκριτική. Με συνάντησε κάτι τόσο διαπεραστικά και αφέθηκα. Δεν σκέφτηκα τι και πώς. Τώρα είναι απόφαση, τότε δεν ήταν απόφαση, έγινε κάπως μοιραία. Ένιωθα βολικά εκεί, οικειότητα, κάτι που δεν είναι εύκολο. Νιώθω πιο εύκολα απ’ ότι στο παρελθόν. Δεν έχω νιώσει να μην το σέβονται αυτό», ανέφερε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει απωθημένα σε επαγγελματικό επίπεδο, αφού ποτέ δεν κυνηγούσε τους ρόλους.

Όπως τόνισε, πορευόταν πάντα με βάση τις προτάσεις που του γίνονταν. «Δεν έχω κανένα απωθημένο. Δεν ήθελα να κάνω κανέναν ρόλο. Διαλέγω με βάση τα πράγματα που μου προτείνουν. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω τίποτα. Η σχέση μου με τη δουλειά είναι η σχέση που θα ήθελα να έχω και με τη ζωή μου. Έχει μία ροή, είναι αποτέλεσμα αίσθησης και όχι σκέψης. Κάνω πράγματα που μου έρχονται και παίρνω χαρά, δεν έχω αγκυλώσεις και είμαι πολύ καλά με αυτό, δεν έχω απωθημένα. Με τη ζωή και το μυαλό μου δεν είναι έτσι. Και υπεραναλύω και όλα τα κάνω», επισήμανε.

Δείτε το βίντεο

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Νέο μισθολόγιο ενστόλων: αυξήσεις και αναδρομικά έως 3 μήνες – Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Διακομιδή νεογνού και 28χρονης από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στην Κάρυστο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κατερίνα Λάσπα: Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Μυστηριώδης επίλογος στην Τουρκία: Νεκρός στο κελί του στη Ραιδεστό ο ιδρυτής της Thodex

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Φαν Ντάικ για την κριτική στη Λίβερπουλ: “Έφτασαν να λένε ότι θα υποβιβαστούμε”