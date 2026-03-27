Ο Τζόκοβιτς στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού – Χόρεψε με τα σουξέ του τραγουδιστή, δείτε βίντεο

Στους ρυθμούς των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος εμφανίστηκε στο Βελιγράδι, χόρεψαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης.

Ο GOAT του τένις και ο σταρ του μπάσκετ βρέθηκαν στο «Lafayette Cuisine Cabaret Club» στην πρωτεύουσα της Σερβίας και διασκέδασαν με τα τραγούδια του Έλληνα τραγουδιστή, σε μια ξεχωριστή βραδιά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε για ακόμα μία φορά από τους δεκάδες θαμώνες του club στους οποίους χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε ότι μεταξύ των θαμώνων βρίσκονταν ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και ο άσος της Παρτιζάν Βελιγραδίου, Νικ Καλάθης, τους χαιρέτησε από τη σκηνή και ζήτησε από το κοινό να τους χειροκροτήσει.

Novak in Belgrade at the concert of the Greek star and great friend Konstantin Argyros. 🇷🇸 ❤️ 🇬🇷 pic.twitter.com/L3LzBcyE1v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) March 27, 2026

Οι δύο γνωστοί αθλητές έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά, που είχε έντονο ελληνικό στοιχείο, εκτός από τις επιτυχίες του Έλληνα τραγουδιστή, και με το σερβικό κοινό να ανταποκρίνεται θερμά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε στο Βελιγράδι συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές sold out εμφανίσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας live σε χώρες όπου έχει ισχυρή απήχηση και φανατικό κοινό.