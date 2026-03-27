Ο Τζόκοβιτς στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού – Χόρεψε με τα σουξέ του τραγουδιστή, δείτε βίντεο
Στους ρυθμούς των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος εμφανίστηκε στο Βελιγράδι, χόρεψαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης.
Ο GOAT του τένις και ο σταρ του μπάσκετ βρέθηκαν στο «Lafayette Cuisine Cabaret Club» στην πρωτεύουσα της Σερβίας και διασκέδασαν με τα τραγούδια του Έλληνα τραγουδιστή, σε μια ξεχωριστή βραδιά.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε για ακόμα μία φορά από τους δεκάδες θαμώνες του club στους οποίους χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε ότι μεταξύ των θαμώνων βρίσκονταν ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και ο άσος της Παρτιζάν Βελιγραδίου, Νικ Καλάθης, τους χαιρέτησε από τη σκηνή και ζήτησε από το κοινό να τους χειροκροτήσει.
#Repost @nasportal with @use.repost— ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) March 27, 2026
Novak in Belgrade at the concert of the Greek star and great friend Konstantin Argyros. 🇷🇸 ❤️ 🇬🇷 pic.twitter.com/L3LzBcyE1v
Οι δύο γνωστοί αθλητές έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά, που είχε έντονο ελληνικό στοιχείο, εκτός από τις επιτυχίες του Έλληνα τραγουδιστή, και με το σερβικό κοινό να ανταποκρίνεται θερμά.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε στο Βελιγράδι συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές sold out εμφανίσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας live σε χώρες όπου έχει ισχυρή απήχηση και φανατικό κοινό.