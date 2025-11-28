Ο Θέμης Καραμουρατίδης στηρίζει τη Νατάσσα Μποφίλιου: Η μουσική του Χατζιδάκι δεν μας ανήκει, δεν είναι όλων, είναι πάνω από όλους

Τη δημόσια στήριξή του στη Νατάσσα Μποφίλιου εξέφρασε ο Θέμης Καραμουρατίδης, παίρνοντας ανοιχτά θέση μέσα από ανάρτησή του, σχετικά με τη χρήση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι. Η ανακοίνωση του γιου του σπουδαίου συνθέτη που αναφέρει πως δεν έχει δώσει άδεια για την παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον πατέρα του και τον Μίκη Θεοδωράκη, με βασικούς ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, και πως έχει προβεί σε νομικές ενέργειες, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Θέμης Καραμουρατίδης απαντώντας, όπως σημειώνει, μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις να τοποθετηθεί δημοσίως, επέλεξε να καταθέσει αναλυτικά τη δική του οπτική, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι δεν έχει καμία οικονομική ή καλλιτεχνική σχέση με τη συγκεκριμένη παραγωγή, ενώ παράλληλα τάχθηκε υπέρ της ελεύθερης διάδοσης της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι και κατά της λογικής της «απαγόρευσης» στην τέχνη.

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Θέμης Καραμουρατίδης υπογράμμισε ότι επιθυμεί να μιλήσει μία φορά δημόσια για το ζήτημα και να μη δώσει περαιτέρω δηλώσεις, διευκρινίζοντας εξαρχής τη θέση του: «Επειδή μου έχει ζητηθεί να τοποθετηθώ πολλάκις αυτές τις μέρες και να κάνω δηλώσεις επι του φλέγοντος (και εξαιρετικά πολύπλοκου) καλλιτεχνικού ζητήματος, αποφάσισα μέσω αυτού του ποστ να πω όλα αυτά που σκέφτομαι, χωρίς να δηλώσω ξανά πουθενά τίποτα άλλο πέραν αυτών. Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν πως εγώ ουδεμία οικονομική ή καλλιτεχνική σχέση έχω με την παγκόσμια tour του Hellenic ensemble (παρόλο που αγαπώ πολύ και θαυμάζω τους συντελεστές)».

Στο πρώτο σημείο της τοποθέτησής του, αναφέρεται στο κατά πόσο μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τι θα ήθελε ή τι δεν θα ενέκρινε ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις αναφορικά με τη χρήση της μουσικής του. «1. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, αν θα άρεσε στον Μάνο Χατζιδάκι να ακούγεται στα ασανσέρ του business lounge της Aegean, αν θα του άρεσε να συστεγάζεται εμπορικά και δισκογραφικά με τα μεγαλύτερα pop idols της εποχής μας, αν θα θέλε να ακουστεί στην τελετή των ολυμπιακών του 2004, αν θα ήταν επιλογη του η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η παράσταση στο Ηρώδειο, αν θα ήθελε να παίζεται η μουσική του σε διαφημίσεις για ψωμιά ή τηλέφωνα. Κανείς. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε διάφοροι καλλιτέχνες που επειδή τους συμπαθεί ο Γιώργος Χατζιδάκις, πιστεύουν πως τους εμφυσήθηκε το ήθος και το πνεύμα του Χατζιδάκι και νομιμοποιούνται να μιλούν ως συνεχιστές του (θου). Προσωπικά απολαμβάνω όλες τις παραπάνω χρήσεις της μουσικής του γιατί κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη, απλώνουν την Συνομωσία του έργου και της ουσίας του και μεταφέρουν στην δύσκολη μας καθημερινότητα κομμάτια υψηλής τέχνης. Ωστόσο μπορεί ο ίδιος να έβγαινε από τα ρούχα του! Κάνεις δεν ξέρει».

Στη συνέχεια, ο συνθέτης αναφέρθηκε στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν τίθεται θέμα καταπάτησής τους και ότι οι αμοιβές αποδίδονται κανονικά στους δικαιούχους. «2.Είναι ξεκάθαρη συκοφαντία η καραμέλα περί παράκαμψης και καταπάτησης του πνευματικού δικαιώματος και δημιουργείται η εντύπωση πως δεν θα καταβληθούν τα δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι από τις παραστάσεις αυτές. Για κάθε τραγούδι, κάθε δημιουργού που θα παιχτεί καταβάλλονται χρήματα τα οποία φτάνουν στον δικαιούχο (εν προκειμένω στον κύριο θεοφανοπουλο-Χατζιδακι). Πληρώνονται κανονικά και πολλά χρήματα. Εγώ προσωπικά ως δημιουργός δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με κάτι τέτοιο θα ήταν προσβολή σε όλους τους αγώνες που κάνουμε να επιβιώνουμε μέσα από το μουσική μας οι σύνθετες και στιχουργοί. Και κανείς από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την παραγωγή δεν είναι τέτοιου ήθους. Οπότε δεν διατρέχεται τέτοιος κίνδυνος», σημείωσε.

Στο τρίτο σκέλος της ανάρτησής του, ο Θέμης Καραμουρατίδης τόνισε την ιδιαίτερη διάσταση που έχει το έργο του Μάνου Χατζιδάκι, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που υπερβαίνουν τους δημιουργούς και τους διαχειριστές τους. «3. Δεν είναι όλων το έργο μεγαλύτερο από τους ίδιους και δεν ισχύει παντού αυτό . Το έργο του Μάνου Χατζιδάκι (30 και πλέον χρόνια πεθαμένου) είναι όμως από αυτά τα έργα (3-4 στην Ελλάδα όχι παραπάνω) που είναι πάνω από τους ίδιους (και σίγουρα πολύ πάνω από τους τσιφλικάδες διαχειριστές τους και απ τους αυλικούς). Δεν μας ανήκει. Δεν είναι όλων. Είναι πάνω από όλους.Το χρειαζόμαστε. Παντού. Είναι ανάσα. Για αυτό και το τι είναι ηθικό από τα νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απλό. Γιατί δηλαδή παρόλο που είναι νόμιμο να παίξεις τη μουσική του Χατζιδάκι σε όλα τα θέατρα στον κόσμο και έχεις εξασφαλίσει τις νόμιμες άδειες, δεν είναι ηθικό να το κάνεις επειδή δεν σέβεσαι την προσωπική επιθυμία ενός διαχειριστή και της ομάδας του, ενώ παρόλο που είναι ανήθικο να φέρεσαι σε ένα τέτοιο έργο με προσωπικές συμπάθειες και εμπάθειες ως βασιλικότερος του βασιλέως είμαστε εντάξει επειδή “είναι νόμιμο;”. Οπότε οι λέξεις “σεβασμός”, “ήθος” και “φροντίδα” είναι λέξεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται προσεκτικότερα και με σύνεση».

Αναφερόμενος στην αντοχή του έργου του μεγάλου συνθέτη στον χρόνο και στις ερμηνείες, σημείωσε ότι δεν απειλείται από καμία κακή εκτέλεση, ενώ, αντιθέτως, μπορεί να αναδειχθεί μέσα από νέες προσεγγίσεις. «4. Υπάρχει ένα; φόβος και μια ανασφάλεια λες και μιλάμε για ένα έργο που δεν είναι ανθεκτικό στις κακουχίες. Δεν θα πάθει τίποτα κακό το έργο του Μάνου Χατζιδάκι αν δεν είναι ωραία μια εκτέλεση του, αν δεν μας αρέσει η αφίσα, ο τραγουδιστής που ερμηνεύει. Το έργο θα συνεχίσει να είναι πανίσχυρο, θα εκτεθούν οι μουσικοί ερμηνευτές. Αν όμως είναι ωραία μια εκτέλεση του και ακουστεί σε τόσους σταθμούς ανά τον κόσμο, κάτι θα ναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Αν δεν δοκιμαστεί δεν μπορούμε να ξέρουμε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του σε έννοιες όπως η λογοκρισία και η συμμόρφωση στον χώρο της τέχνης. «5.οι λέξεις “απαγόρευση” και “συμμόρφωση” στην τέχνη μου φέρνουν ανατριχίλα και με παραπέμπουν κάπου εξαιρετικά σκοτεινά που σε καμία μουσική δεν αξίζει».