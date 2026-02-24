Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά – Η Αγοραστή Αρβανίτη έφερε στον κόσμο τον γιο τους

Το δεύτερο παιδάκι του απέκτησαν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το αγαπημένο ζευγάρι την Τρίτη (24/02), δημοσιεύοντας μία τρυφερή πόζα του νεογέννητου στο Instagram.

Στη φωτογραφία δείχνει το χεράκι του μωρού να κρατάει σφιχτά το χέρι του Θανάση Τσαλταμπάση. Μάλιστα, εκείνος και η Αγοραστή Αρβανίτη είχαν μιλήσει πρόσφατα για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της ηθοποιού.

«My son. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης.