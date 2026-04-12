MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Taki Tsan με δάκρυα στην Έφη Θώδη: Ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και είδα έναν καθρέφτη να σηκώνεται

|
THESTIVAL TEAM

Ο Παναγιώτης Στραβαλέξης, γνωστός και ως «Taki Tsan», βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Trakter Show» μαζί με την Έφη Θώδη και τον Dimi. Ο μουσικός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για δύσκολες στιγμές της ζωής του και αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του με την πίστη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σημειώθηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που δεν άφησε ασυγκίνητους τους παρουσιαστές.

«Με πιάνει μια συγκίνηση. Πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω ότι καμιά φορά όταν βλέπεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, κάτι ετοιμάζεται για σένα», ανέφερε αρχικά ο μουσικός «Taki Tsan».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει βιώσει ποτέ ένα θαύμα, ο Taki Tsan περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Έχω δει μια φορά έναν καθρέφτη να σηκώνεται στον αέρα και να πέφτει κάτω να σπάει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Με είχανε στριμώξει και ζήτησα από το Θεό, “κόφτο, βοήθησέ με, βγάλε με από αυτή την κατάσταση”. Και παιδιά σηκώθηκε ένας καθρέφτης και έπεσε και εκεί σταμάτησε η κουβέντα και έφυγα».

«Τώρα μπορεί κάποιος να το ακούσει αυτό και να πει “τι λέει μωρέ αυτός”. Αλλά πράγματα έχουν γίνει πολλά. Και όνειρα, να δεις ένα όνειρο, κάτι να σου πει. Μόνο και μόνο που είμαστε καλά έχουμε την υγεία μας ή έχουμε το Θεό μαζί μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

