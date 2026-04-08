O Στέφανος Παπαδόπουλος που κινήθηκε νομικά κατά του Γιώργου Μαζωνάκη πήγε ως παίκτης στο “Ρουκ Ζουκ”

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που τον Δεκέμβριο βρέθηκε στο προσκήνιο λόγω της νομικής του κίνησης κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκε στο «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, σε επεισόδιο που προβλήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.

Τα γυρίσματα, ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2025, αρκετούς μήνες πριν από την καταγγελία, γεγονός που δίνει διαφορετική χρονική διάσταση στην τηλεοπτική του παρουσία.

Ο ίδιος προανήγγειλε τη συμμετοχή του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας σχετικό στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για την εμφάνισή του στο τηλεπαιχνίδι.