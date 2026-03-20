Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε δημοσίως τον Τσακ Νόρις: “Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη”

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να πει το «στερνό αντίο» στον θρυλικό Τσακ Νόρις ο καλός του φίλος και συνάδελφος, Σιλβέστερ Σταλόνε.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο και όπως αναφέρει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Τσακ Νόρις ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος καθώς και σωστός Αμερικανός.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.