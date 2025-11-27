MENOY

Ο Σάκης Τανιμανίδης φόρεσε την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα και “έσπασε” το Instagram – Δείτε βίντεο

Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης στα social media, φορώντας την περούκα με την οποία εμφανίστηκε η σύζυγός του, Χριστίνα Μπόμπα, στο MadWalk 2025.

Το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η Instagrammer έδωσε εντυπωσιακά το «παρών» στην εκδήλωση, περπατώντας στο κόκκινο χαλί με ένα μακρύ δαντελένιο φόρεμα, γούνα και μια κοντή μαύρη καρέ περούκα, υιοθετώντας ένα look που τράβηξε τα βλέμματα.

Την επόμενη ημέρα, ο Τανιμανίδης «αντεπιτέθηκε» με χιούμορ, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου εμφανίζεται με την ίδια περούκα, ρωτώντας τους ακόλουθούς του: «Σε ποιον πάει καλύτερα;».

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο εκεί: ο παρουσιαστής μιμήθηκε το ύφος και τις κινήσεις της συζύγου του, ρίχνοντας τη γούνα από τους ώμους με τον χαρακτηριστικό τρόπο που εκείνη πόζαρε στον φακό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε γέλια και πολλά σχόλια.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν την ακομπλεξάριστη διάθεση του παρουσιαστή και το δεμένο χιούμορ του διάσημου ζευγαριού.

Απευθυνόμενος στη Χριστίνα Μπόμπα στο βίντεο, ο παρουσιαστής της είπε: «Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βάζεις περούκα για να βγεις; Δεν έχεις μαλλιά; Θα πάω μια βόλτα αλλά θα βάλω περούκα για να βγω… Τι φάση γυναικείας σκέψης είναι αυτή;» με την Instagrammer να απαντά: «Για να τα έχω και κοντά, αφού δεν με αφήνεις να τα κάνω κουρευτώ». Λίγο πριν ολοκληρωθεί το βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης τη ρώτησε με χιούμορ: «Πλάκα πλάκα μου πάει ε;».

