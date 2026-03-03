Ο Ricta πανηγύρισε έξαλλα την επιστροφή του Ηρακλή στην Super League: “Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε!” – Δείτε το βίντεο

Η νύχτα έγινε μέρα, ο κόσμος πανηγύρισε την επιτυχή επιστροφή του Ηρακλή και στην πρώτη γραμμή βρέθηκε και ο ράπερ Ricta δηλώνοντας: «Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε!».

Ο Ηρακλής επιστρέφει στην Super League μετά από 9 χρόνια, πανηγυρίζοντας το τέλος της παρουσίας του μακριά από τη φυσική του θέση.

Ο ράπερ Ricta συμμετείχε στην πρώτη γραμμή των πανηγυρισμών στο Ιβανώφειο κατά την υποδοχή της ομάδας, εκφράζοντας τη μεγάλη ανυπομονησία που επικρατεί στον κόσμο του Ηρακλή για τη νέα σεζόν της επιστροφής στην κανονικότητα.

Έχοντας εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τον Ημίθεο, συνεχίζοντας την… κυανόλευκη παράδοση κάνοντας και τον γιό του Ηρακλή, ο Ricta μίλησε στην ΕΡΤ δηλώνοντας: «Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε! Έκανα το γιο μου Ηρακλή για αυτή την ημέρα».