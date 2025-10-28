Ο Ριχάρδος για τη σύλληψή του: “Ένιωσα πολύ αδικημένος, έχω ολόλευκο ποινικό μητρώο”

Ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και έκανε μία σπάνια τηλεοπτική εξομολόγηση.

Ο Ριχάρδος μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) για όλη του τη ζωή, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλωσε σε πλούσια οικογένεια, σταμάτησε το σχολείο στην Α’ Γυμνασίου και έγινε παλιατζής.

«Από 11 χρονών μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου τότε περίπου σταμάτησα και το σχολείο στην Ά’ Γυμνασίου. Δεν ντρέπομαι να το πω. Είχα έναν πολύ λαλό μπαμπά ό,τι του έλεγα μού έλεγε “ναι”. Δεν μπορούσε να μου πει “όχι” άσχετα αν ήταν κακό ή “όχι”», είπε αρχικά.

«Λατρεύω τη μαμά μου ό,τι και να είχε κάνει σωστό ή λάθος. Τους γονείς πρέπει να τους τιμάμε στη ζωή μας», πρόσθεσε ο Ριχάρδος.

«Ο πατέρας μου είχε πολλά μαγαζιά στη Βραζιλία, ήταν καλά οικονομικά. Όμως όταν χώρισε με τη γυναίκα του άρχισαν τα προβλήματα. Είχα μεγαλώσει μέσα στα πλούτη, πήγαινα στο καλύτερο σχολείο, αλλά αναγκάστηκα να γίνω παλιατζής, όταν ο μπαμπάς μου έχασε τις επιχειρήσεις του», εξομολογήθηκε.

«Υπήρχε μία μαφία στο Μοναστηράκι τότε που αν δεν έφτανες 5.30 το πρωί δεν μπορούσες να έχεις τη θέση σου. Έβγαλα αρκετά λεφτά από τότε και άνοιξα το πρώτο μου κατάστημα 24 χρονών. Ήταν εμπορικό κατάστημα», δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας: «Ένα πράγμα που με κάνει να τρέχω πίσω από τα λεφτά είναι ο φόβος να μην γυρίσω πίσω σε αυτές τις εποχές, ήταν μία πολύ άσχημη εποχή της ζωής μου».

Τα ενεχυροδανειστήρια και η περιπέτεια με τον νόμο

«Το 2011 άνοιξα το πρώτο ενεχυροδανειστήριο στην Ελλάδα. Το ενεχυροδανειστήριο είναι ένα κατάστημα που απαιτεί άδεια από την αστυνομία, ελέγχουν το ποινικό σου μητρώο, εγώ έχω ολόλευκο ποινικό μητρώο», είπε ακόμα ο Ριχάρδος.

Σχετικά με τις νομικές περιπέτειες που αντιμετώπισε πριν από λίγα χρόνια ο Ριχάρδος υπογράμμισε: «Η έκβαση της ιστορίας ήταν ότι βγήκε βούλευμα μετά από λίγες ημέρες απαλλάχθηκα από όλα. Αθωώθηκα στα πάντα, δε χρειάστηκε να γίνει δίκη. Με τα στοιχεία που μάζεψε ο αγαπητός Κούγιας βγήκε βούλευμα απαλλαγής σε όλα».

«Ένιωσα πολύ αδικημένος, δεν μπορούσα να το βγάλω προς έξω. Δεν ήθελα να νομίζουν ότι κοροϊδεύω τον κόσμο, ήξερα ότι είμαι αθώος αλλά περίμενα να βγει στην επιφάνεια η αλήθεια», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι ο Ριχάρδος» συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2018, μαζί με 58 ακόμα άτομα, για λαθρεμπόριο χρυσού. Τελικά αποφυλακίστηκε με εγγύηση 200.000 ευρώ, αφού του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή του μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.