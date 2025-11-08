O Ράσελ Κρόου αποκάλυψε το κόλπο με το οποίο κατάφερε να χάσει 26 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Ο 61χρονος ηθοποιός Ράσελ Κρόου, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «Ο Μονομάχος», αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 26 κιλά, μέσα από ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του και με τη βοήθεια ενός σύγχρονου προγράμματος ευεξίας.

Μιλώντας στο podcast «The Joe Rogan Experience», ο Κρόου ανέφερε ότι η πιο καθοριστική αλλαγή ήταν ο δραστικός περιορισμός του αλκοόλ, εξηγώντας ότι η απόφαση αυτή άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του.

«Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του να πίνεις ένα ποτό — είναι κομμάτι της πολιτιστικής μου κληρονομιάς, και ως άνθρωπος της εργατικής τάξης, είναι δικαίωμά μου διάολε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρόου. «Όμως όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να μαθαίνεις κάποια πράγματα για τα όριά σου».

Ο σταρ πρόσθεσε ότι, στην ηλικία του, ένα βράδυ διασκέδασης την εβδομάδα είναι «παραπάνω από αρκετό».

Παράλληλα, ο ηθοποιός συνεργάστηκε με την πλατφόρμα υγείας Ways2Well, ακολουθώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με θεραπείες και ενέσεις για την αντιμετώπιση φλεγμονών σε ώμους και γόνατα. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, οι θεραπείες αυτές τον βοήθησαν να μειώσει σημαντικά τους πόνους και να επιστρέψει σε έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής.

«Ήταν μια πραγματικά σωστή απόφαση για μένα. Με βοήθησε να ηρεμήσω, να απαλλαγώ από πολύ πόνο και να μπορώ να γυμνάζομαι χωρίς να ταλαιπωρούμαι για ώρες μετά. Νιώθω ότι έχει μειώσει αισθητά τη φλεγμονή στο σώμα μου», είπε ο διάσημος ηθοποιός.

