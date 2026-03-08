MENOY

LIFESTYLE

Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν

THESTIVAL TEAM

Η Βασιλική Μιλλούση με τον Ολυμπιονίκη των κρίκων, Λευτέρη Πετρούνια, είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στον ελληνικό αθλητισμό, αφού είναι κάθε μέρα αχώριστοί.

Αυτές τις μέρες όμως αναγκάστηκαν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον, αφού ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκεί όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Σήμερα, Κυριακή, είναι η μέρα της γυναίκας και ο Πετρούνιας παρότι βρίσκεται μακριά αποφάσισε να κάνει δώρο στη σύζυγό του μία ανθοδέσμη.

Η Μιλλούση τη στιγμή που παρέλαβε τα λουλούδια, βρισκόταν στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και έκανε βίντεο κλήση με τον σύζυγό της, ανταλλάζοντας ευχές.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες την Σοφία και την Ελένη.

