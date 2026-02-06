Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ επιβεβαίωσε ο Πέτρος Λαγούτης, τονίζοντας ότι το τέλος της σχέσης τους ήρθε σε καλό κλίμα.

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν τους δύο ηθοποιούς να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, με τον Πέτρο Λαγούτη να επιβεβαιώνει τα σχετικά δημοσιεύματα, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι καλά στην προσωπική του ζωή και πρόσθεσε ότι ο χωρισμός του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ έγινε με αγάπη και κατανόηση. Όπως είπε ο ηθοποιός: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήρθαν πιο κοντά το 2022, στα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», όπου εμφανίζονταν ως «Ανδρέας» και «Άννα». Αρχικά επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το 2023 ήρθε η επιβεβαίωση, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας.