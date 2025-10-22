Ο Παντελής Καναράκης “έκαψε” πασίγνωστες ηθοποιούς: Στο διάλειμμα της είπε την δεύτερη φαρμακερή ατάκα

Ο Παντελής Καναράκης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” και μοιράστηκε μια ιστορία για μια γυναίκα ηθοποιό η οποία είχε πάει σε ένα θέατρο και είπε δυο “φαρμακερές” ατάκες σε μια άλλη συνάδελφο της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παντελής Καναράκης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν θα πούμε φυσικά ονόμα, αλλά είναι δυο πολύ γνωστές ηθοποιοί. Πέρασε η πρώτη και είπε κάτι για την εμφάνιση της δεύτερης, της έκανε μια παρατήρηση που θύμωσε την άλλη. Δεν ήταν βαριά αλλά ήταν μια σπόντα τύπου “πάλι, έβγαλες το στήθος έξω”. Είχε συγχυστεί, λοιπόν, αυτή ώσπου ήρθε το διάλειμμα”.

“Και πηγαίνει στο διάλειμμα και της λέει, “αν θες να ξέρεις, εγώ αυτό και αυτό”. Της λέει τότε η άλλη την δεύτερη φαρμακερή ατάκα… “Σου πήρε όλο το πρώτο μέρος να το σκεφτείς”! Ήταν υπέροχο” συμπλήρωσε, επίσης, ο Παντελής Καναράκης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.



“Μα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να πουν το πιο φαρμακερό, έχουν έτοιμη την ατάκα. Αυτό είναι που εγώ τρελαίνομαι” σχολίασε, τότε, ο Φώτης Σεργουλόπουλος για να συνεχιστεί η συζήτηση στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” το πρωινό της Τετάρτης.