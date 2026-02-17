MENOY

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε με δάκρυα στον αέρα τον θάνατο της μητέρας του

THESTIVAL TEAM

Την είδηση πως η πολυαγαπημένη του μητέρα, Καλλιόπη, “έφυγε” από τη ζωή ανακοίνωσε στο φινάλε του σημερινού (17/2) “Καλημέρα Ελλάδα” ο Παναγιώτης Στάθης.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να κάνει μία σύντομη αναφορά και να την αποχαιρετήσει και δια της οθόνης.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα” έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του.

«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε συγκινημένος ο παρουσιαστής κλείνοντας το “Καλημέρα Ελλάδα”.

