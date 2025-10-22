Ο Νίκος Συρίγος για τη βόλτα χωρίς κράνος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno” ήταν σήμερα ο Νίκος Συρίγος και μεταξύ άλλων, απάντησε και για τις φωτογραφίες από τη βόλτα του με τη σύντροφό του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, όπου δεν φορούσαν κράνος.

«Είχες πει συγγνώμη γι’ αυτό το περιστατικό, σωστά;» αναρωτήθηκε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Όχι, δεν έχω πει συγγνώμη. Επειδή εγώ δε θα ρίξω νερό στον μύλο της βλακείας, και όλοι κάνουμε μια δουλειά, και ο κ. Γεωργιάδης κάνει τη δική του. Συμφωνούμε μέχρι εδώ; Καταλαβαινόμαστε;» είπε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.



Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε: «Το είχα πει κι εγώ στον αέρα. Το ότι υπάρχει ένα πολιτικό κίνητρο σε όλο αυτό. Δεν ήταν απλώς το μήνυμα του κράνους, ήταν ο Νίκος Συρίγος που κάνει μία συγκεκριμένη κριτική, και που έχει τις συγκεκριμένες συνομιλίες».

Ο Νίκος Συρίγος απάντησε: «Για να το λύσουμε το θέμα μια και καλή. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Η Ελεωνόρα οδηγεί μηχανή από 14 ετών, ξέρει πολύ καλά τι είναι να φορέσεις κράνος και κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει.

Αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση για 10 μέτρα. Αν πρέπει να φοράμε κράνος και για 10 μέτρα… Μάλλον πρέπει να φοράμε κράνος και για τα 10 μέτρα, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Αν μου πεις εσύ, πόσοι από εμάς φορούν ή όχι κράνος για 10 μέτρα. Για 10 μέτρα! Ούτε θέλω να δικαιολογηθώ, ούτε τίποτα. Επίσης, δεν θέλω να είμαι και παράδειγμα για κανέναν».