Ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση: Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ο Νικόλας Ραπτάκης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση και το ανακοίνωσε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο instagram.

Μετά από 10 χρόνια, ο Νικόλας Ραπτάκης δεν θα βρίσκεται στο πλευρό της Άννας Βίσσης, με την Ελληνίδα σταρ να σχολιάζει το βίντεο της ανακοίνωσης του τέλους της συνεργασίας τους.

«Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια…για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά…Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά» ανέφερε στο βίντεό του με δάκρυα στα μάτια ο Νικόλας Ραπτάκης.

Η Άννα Βίσση σχολίασε την ανάρτηση, γράφοντας: «Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σχέση τους παραμένει άριστη, παρά το τέλοςντης συνεργασίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου στον Πολύγυρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με “μαϊμού” λογιστές, πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους – Bίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από την ΠΚΜ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Καρυστιανού: Άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων – Δουλική συμπεριφορά που δεν τις διεκδίκησαν