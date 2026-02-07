Ο Μιχάλης Οικονόμου για την υιοθεσία του γιου του: Ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου, το λέω και ανατριχιάζω

Μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Οικονόμου στην καλή του φίλη και συνάδελφο, Γιολάντα Καλογεροπούλου, στο πλαίσιο του νέου επεισοδίου της εκπομπής «Μαμα-δες» που προβλήθηκε το Σάββατο από την ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της πατρότητας και περιέγραψε την πιο συγκλονιστική στιγμή της ζωής του: τη στιγμή που, μαζί με τον σύντροφο και συνάδελφό του, Γιώργο Μακρή, υιοθέτησαν τον γιο τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Οικονόμου εξομολογήθηκε αρχικά πως “την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να την φανταστώ όπως πραγματικά είναι γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι επτά χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά”.

“Η πρώτη φορά που τον είδα, όταν τον πήραμε από το ίδρυμα, μέσα σε ένα πράσινο λίκνο, ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου. “Τώρα αυτό το παιδί είναι δικό μας, είμαστε δικοί του και θα συμπορευτούμε μαζί” σκεφτόμουν. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ίσως το ίδιο βράδυ, που κάπως αρχίσαμε να μοιράζουμε το ποιος θα σηκωθεί να ταϊσει και να αλλάξει την πάνα, εκεί ήταν που μείναμε ενώπιος ενωπίω και του λέω… μικρέ”. Σαν να του είπα ότι όλα θα πάνε καλά αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να το ‘λεγα σε μένα”.

“Αυτό που ένιωσα όμως, πέρα από τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι και αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί. Αυτό που λέμε αγάπη” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μιχάλης Οικονόμου στην εβδομαδιαία εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ.