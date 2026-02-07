MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Οικονόμου για την υιοθεσία του γιου του: Ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου, το λέω και ανατριχιάζω

|
THESTIVAL TEAM

Μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Μιχάλης Οικονόμου στην καλή του φίλη και συνάδελφο, Γιολάντα Καλογεροπούλου, στο πλαίσιο του νέου επεισοδίου της εκπομπής «Μαμα-δες» που προβλήθηκε το Σάββατο από την ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της πατρότητας και περιέγραψε την πιο συγκλονιστική στιγμή της ζωής του: τη στιγμή που, μαζί με τον σύντροφο και συνάδελφό του, Γιώργο Μακρή, υιοθέτησαν τον γιο τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Οικονόμου εξομολογήθηκε αρχικά πως “την πατρότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να την φανταστώ όπως πραγματικά είναι γιατί δεν είναι, τελικά, ένα πράγμα. Είναι κάτι που αλλάζει, μεταλλάσσεται σε κάθε δεδομένη ηλικία του παιδιού, είναι εντελώς διαφορετικές οι προκλήσεις. Σε σημείο που τώρα, που είναι επτά χρονών ο μικρός, έχω αρχίσει και ξεχνάω ποιες ήταν οι πρώτες προκλήσεις που είχαμε όταν ήρθε στο σπίτι, όταν ήταν μωρό και τα λοιπά”.

“Η πρώτη φορά που τον είδα, όταν τον πήραμε από το ίδρυμα, μέσα σε ένα πράσινο λίκνο, ήταν από τις πιο συνταρακτικές στιγμές στη ζωή μου. “Τώρα αυτό το παιδί είναι δικό μας, είμαστε δικοί του και θα συμπορευτούμε μαζί” σκεφτόμουν. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Ίσως το ίδιο βράδυ, που κάπως αρχίσαμε να μοιράζουμε το ποιος θα σηκωθεί να ταϊσει και να αλλάξει την πάνα, εκεί ήταν που μείναμε ενώπιος ενωπίω και του λέω… μικρέ”. Σαν να του είπα ότι όλα θα πάνε καλά αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να το ‘λεγα σε μένα”.

“Αυτό που ένιωσα όμως, πέρα από τον δικό μου έλεγχο, ήταν να αλλάζει κάτι ουσιαστικά μέσα μου στη χημεία μου. Να εκκρίνονται καινούργια πράγματα που κάπου ήταν κρυμμένα και περίμεναν να εμφανιστούν. Είναι αυτό το πατρικό φίλτρο που γεννιέται σε κάθε άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός γονιός είτε όχι και αυτό που δημιουργεί την πραγματική σύνδεση με το παιδί. Αυτό που λέμε αγάπη” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μιχάλης Οικονόμου στην εβδομαδιαία εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ.

Μιχάλης Οικονόμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ανδρουλάκης στο TikTok: Έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο – “Διέλυσε” με 90-78 τον Κολοσσό

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιάννα Σταυράκη για τον μοναχό γιο της: Αρχικά με φόβισε η απόφασή του, αλλά τον εμπιστευόμαστε και ξέραμε ότι θα αγωνιστεί στη ζωή του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Oι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13/2 – Αναλυτικά τα επιδόματα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Έλλη Τρίγγου: Ο Γιάννης Στάνκογλου είναι ένα όνειρο, φανταστικός, πολύ καλός παρτενέρ, πολύ βοηθητικός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη