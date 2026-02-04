Ο Μελέτης Ηλίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του στον Λευκό Πύργο – Η οικογενειακή φωτογραφία

Ο Μελέτης Ηλίας, έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την 15χρονη Κοραλένια και τον 9χρονο Δημήτρη.

Ο γιος τους μάλιστα δείχνει ήδη να ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα του, καθώς πριν από λίγο καιρό έκανε μια μικρή guest εμφάνιση στο «Σόι Σου», συμμετέχοντας σε σκηνές μαζί με τους τηλεοπτικούς «Βαγγελάκη» και «Σπυράκο».

Κατά τη διάρκεια των γιορτών αλλά και μέσα στον Ιανουάριο, η οικογένεια βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, λόγω της θεατρικής παράστασης «Λαπωνία», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μελέτης Ηλίας. Στον ελεύθερο χρόνο τους, και οι τέσσερις απόλαυσαν βόλτες και στιγμές χαλάρωσης στα αγαπημένα στέκια της πόλης.

Λίγο πριν η «Λαπωνία» επιστρέψει στην Αθήνα για νέες παραστάσεις, ο Μελέτης Ηλίας θέλησε να ευχηθεί «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς του φίλους. Το έκανε δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία στη Θεσσαλονίκη.

«Καλό μήνα με την πρώτη φωτογραφία του χρόνου από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος εδώ κλείνει σήμερα! Μας υποδεχτήκατε με πολύ αγάπη και σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη.

Η Λαπωνία μας συνεχίζει το ταξίδι της στην Αθήνα. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας», έγραψε ο 45χρονος ηθοποιός, ποζάροντας αγκαλιά με τη σύζυγο και τα παιδιά του, με φόντο τον Λευκό Πύργο.

Η οικογενειακή φωτογραφία στον Λευκό Πύργο:

