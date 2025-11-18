MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά – Έγκυος η σύζυγός του

|
THESTIVAL TEAM

Κώστας Καραφώτης και Κάτι Μάνου ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος, στους πρώτους μήνες και το ζευγάρι ετοιμάζεται για την πιο γλυκιά και ευχάριστη αλλαγή. Όλα αυτά περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι

Το ρεπορτάζ της Real News αναφέρει ότι η σύζυγος του τραγουδιστή είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης και το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει αυτό το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως κάνει συστηματικά ο Κώστας Καραφώτης με την προσωπική του ζωή.

Ο Κώστας Καραφώτης, αλλά και η αγαπημένη του, που εργάζεται ως γυμνάστρια, προτιμούν να μένουν εκτός προβολής. Για αυτόν τον λόγο και αυτή τη νέα, σημαντική στιγμή την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό και χαμηλούς τόνους. Δίνοντας προτεραιότητα στην ηρεμία και στην ιδιωτικότητά τους.

«Με τον γάμο δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση με τη σύζυγό μου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο απλά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να κυκλοφορήσω στη Γλυφάδα, χωρίς να σκέφτομαι αν θα με βγάλει κάποιος φωτογραφία με την υποτιθέμενη σχέση, γιατί πλέον είναι η γυναίκα μου. Το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν», είχε πει προ ημερών ο Κώστας Καραφώτης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Κώστας Καραφώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς έχει αλλάξει το Μετρό την κυκλοφορία αυτοκινήτων, ταξί και ηλεκτρικών πατινιών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χανιά: Φώναζε στην εκκλησία ”με βιάζουνε, με βιάζουνε”, μάτωσε και το καρεκλόπανο – Η φρίκη του ανήλικου ΑμεΑ αναβίωσε στο εφετείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 11 προσαγωγές και δύο συλλήψεις λίγο πριν από την πορεία για το Πολυτεχνείο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από γέφυρα σωτηρίας για την μεταφορά νεογνού από τα Γιάννενα στο Ιπποκράτειο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Καμαρά ξεκίνησε η προετοιμασία για Κηφίσια